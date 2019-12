BMW Serie 8 Gran Coupé: svelata a Roma

La nuova berlina elegante e sportiva di BMW incrementa l’offerta dedicata al lusso.

C’era il pubblico delle grandi occasioni nella serata di ieri a Casina Valdier, nel cuore di Roma, per svelare una delle nuove BMW per la clientela più prestigiosa.

Un evento speciale

Davanti al Presidente Generale di BMW Roma, Gianluca Durante, e ad ospiti d’eccezione, sono stati tolti i veli all’affascinante BMW Serie 8 Gran Coupé, variante a 4 porte della Serie 8 Coupé, che prende il posto della Serie 6 Gran Coupé nella gamma della Casa dell’Elica.

Mentre venivano scoperte le forme della vettura, l’atelier di alta sartoria Ilario ha realizzato in tempo reale un vestito perfetto da indossare alla guida dell’auto in questione, ed il tutto è avvenuto al suono delle note alternative del musicista e violinista elettrico Andrea Casta.

Più lunga e spaziosa della Coupé ha le stesse motorizzazioni

Rispetto alla sorella a 2 porte, la Serie 8 Gran Coupé guadagna 23,1 cm in lunghezza e raggiunge i 5,08 metri, mentre il passo presenta un incremento di 20 cm. In questo modo i passeggeri posteriori beneficiano di una migliore accessibilità e di più spazio per le gambe.

L’abitacolo presenta le ultime novità BMW in materia di Infotainment, mentre sotto il cofano troviamo motorizzazioni speculari a quelle della Serie 8 Coupé. Per cui il range di potenze spazia tra i 320 CV del motore 3 litri turbodiesel della 840d xDrive fino ai 530 CV della M850i xDrive spinta da un 8 cilindri da 4,4 litri sovralimentato. Tra le varie versioni l’unica che può essere scelta con la sola trazione posteriore è la 840i. Per i più sportivi c’è la M8 Gran Coupé che, nella variante Competition, arriva a spremere ben 625 CV dal V8 turbo da 4,4 litri.

A livello di prezzi si parte dai 96.500 euro della 840i fino ad arrivare ai 172.800 euro della M8 Competition, mentre la variante diesel ha un costo di 103.700 euro.

