Bugatti Chiron Noire: due nuove serie limitate

Bugatti svela due serie limitate della Chiron battezzate Noire Sportive e Noire Élégance realizzate in un totale di 20 esemplari e vendite ad un prezzo stratosferico.

Bugatti ha annunciato il debutto di due inedite versioni speciali dedicate all’hypercar Chiron, battezzate rispettivamente Chiron Noire Sportive e Chiron Noire Élégance. Entrambe le versioni speciali derivano dalla Bugatti La Voiture Noire, realizzata in esemplare unico e svelata sotto in anteprima mondiale sotto i riflettori al Salone di Ginevra per celebrare i 110 anni della Casa di Molsheim insieme alla Chiron Sport 110 ans. La Voiture Noire a sua volta si presenta come l’erede spirituale della storica Bugatti Type 57 SC Atlantic, realizzata dal costruttore francese tra gli anni 1936 e 1938.

Le nuove Bugatti Chiron Noire Sportive e Noire Elegance della Chiron saranno realizzata in una tiratura complessiva numerata e limitata in appena 20 esemplari, ognuno di essi venduto al prezzo record di 3 milioni di euro.

Bugatti Chiron Noire Élégance

La Bugatti Chiron Noire Élégance si distingue per un corpo vettura realizzato in fibra di carbonio lucida abbinata alla classica mascherina anteriore a forma di ferro di cavallo impreziosita da un inedito disegno a maglie che ingloba il logo Bugatti, realizzato in argento massiccio. Osservando questa variante è possibile apprezzare i nuovi cerchi in lega specifici da cui si intravedono le pinze dell’impianto frenante personalizzate in nero. L’effetto scenico viene completato da dettagli in alluminio lucido opaco dedicato alle calotte degli specchietti laterali e alla fiancata a forma di “C”. All’interno dell’abitacolo spiccano i sedili sportivi e gli altri dettagli rivestiti in pelle di colore nero e la scritta “Noire” impressa sulla console centrale, sui poggiatesta delle sedute e sui battitacco posizionati sotto le portiere.

Bugatti Chiron Noire Sportive

La Bugatti Chiron Noire Sportive vanta invece una livrea esterna in fibra di carbonio opaco, abbinata ad esclusivi componenti in nero opaco, tra cui segnaliamo lo splitter anteriore, la mascherina frontale, i cerchi in lega specifici e la fiancata. Il colore nero viene abbondantemente utilizzato anche per rifinire i pregiatissimi interni, oltre infatti ai rivestimenti in pelle di questo colore troviamo anche pulsanti, manopole e strumentazioni in nero opaco.

W16 da 1.500 CV

Dal punto di vista meccanico, entrambe le versioni sono equipaggiate con il possente impianto di scarico a quattro vie visto sulla Chiron Sport e risultano spinte dal poderoso W16 8.0 litri quadri-turbo in grado di sprigionare sulla trazione integrale l’incredibile potenza di 1.500 CV e 1.600 Nm di coppia massima.

