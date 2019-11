Smart diventa esclusivamente elettrica: prezzi da 25.000 euro

Con quattro allestimenti soddisfa ogni automobilista ed è sempre più connessa.

Il mercato si evolve e Smart diventa il primo marchio automobilistico a compiere il delicato passaggio dal motore termico a quello elettrico. Esteticamente guadagna i fari full led integrati, disponibili a richiesta, e mascherine del radiatore ridisegnate che riprendono la forma di quelle viste sulle ultime showcar. Cambiano anche gli interni con nuovi scomparti portaoggetti ed il sistema di infotainment che dialoga con gli smartphone. A livello di prezzi si parte dai 25.000 euro per la Fortwo e da 25.649 euro per la Forfour, mentre la EQ Fortwo Cabrio ha un prezzo di 28.394 euro.

Una vettura sempre più connessa

La smart ad impatto zero inoltre è un’auto connessa, che consente al guidatore di consultare informazioni sullo stato della vettura, di ricaricare la batteria, di trovare un parcheggio, e di ritrovare la sua auto senza fatica grazie a smart EQ Control. Tramite il caricatore di bordo da 22 kW con funzione di ricarica rapida, disponibile a richiesta, sono sufficienti meno di 40 minuti per ricaricare i nuovi modelli dal 10 all’80%, e meno di 40 minuti se le circostanze consentono di effettuare una ricarica trifase

Quattro allestimenti per ogni esigenza

Tra le varianti disponibili troviamo la pure, la versione d’ingresso, che offre di serie l’Active Brake Assist, il Cool & Sound, la Radio digitale, orologio e contagiri, box portaoggetti con serratura, il sistema acustico per la sicurezza dei pedoni, il pacchetto cavi, cerchi in lega da 15’’ dal nuovo design e il pacchetto comfort che offre l’opportunità di regolare in altezza sedile e volante. La passion invece offre 2 varianti di interni (black/black o black/blue), e aggiunge il volante sportivo multifunzione in pelle , i cerchi in lega bicolore 15’’ e il modulo ready to package, e la ‘black box’ per la nuova generazione di servizi ‘ready to’. La pulse può fregiarsi della pedaliera sportiva in acciaio, dei cerchi in lega bicolore da 16” e, con il Premium Package, del tetto panorama, del frangivento, della telecamera posteriore e della rete porta oggetti. Quindi la prime spicca per gli interni in pelle, i sedili riscaldabili, i cerchi in lega da 16” a 8 razze e la predisposizione per l’alloggiamento dell’iPad nel caso della versione forfour. Inoltre con l’Exclusive Package di serie guadagna fari full LED, i fendinebbia, il sensore pioggia, il sensore luci, le luci ambient ed il retrovisore antiabbagliante automatico.

