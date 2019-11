Skoda Citigoe iV, la citycar 100% elettrica arriva in Italia

Il primo modello a zero emissioni targato Skoda offre un’autonomia che può raggiungere i 260 km con una sola carica di energia.

Con il debutto della Skoda Citigoe iV, la Casa ceca inaugura un nuovo ed importante traguardo della sua storia lunga ben 124 anni, ovvero il lancio del suo primo modello 100% elettrico. La CITIGOe iV segna inoltre la prima tappa di un importante cammino che porterà il brand boemo al graduale lancio di ben 10 modelli elettrificati entro il 2022. Grazie ad una lunghezza di poco superiore ai 3,5 metri (per l’esattezza 3.597 mm), la citycar a zero emissioni di Skoda risulta ideale per il traffico cittadino più congestionato. A dispetto delle dimensioni esterne ultra-compatte la Citigoe iV vanta un’ampia abitabilità interna che permette di ospitare quattro persone adulte e i loro relativi bagagli stivati in un vano da 250 litri che può essere aumentato fino a quota 963 litri abbattendo il divano posteriore.

Il motore elettrico della vettura risulta alimentato da un pacco di batterie agli ioni di litio da 60 Ah, con capacità 36,8 kWh e caratterizzato da dimensioni molto contenute che promette un’autonomia di circa 260 km secondo il ciclo WLTP. Il Costruttore garantisce una resa della batteria al 70% della capacità per ben 8 anni o 160mila km. Grazie alla presa di tipo CCS – fornita di serie – è possibile ricaricare la batteria può fino all’80% in appena un’ora, utilizzando un caricabatterie rapido a corrente continua da 40 kW. Se si utilizza invece una wallbox a corrente alternata da 7,2 kW, il processo di carica dura 4:08 ore, mentre sfruttando una presa per la ricarica domestica da 2,3 kW si impiegano 12:37 ore. Tutti i cavi necessari per ogni tipo di ricarica vengono offerti nella dotazione di serie già a partire dall’allestimento Ambition.

Dal punto di vista estetico la Citigoe iV, si distingue dalle altre versioni equipaggiate con motore endotermico per alcuni dettagli, come ad esempio per la presenza di una calandra quasi interamente sigillata, proprio come la presa d’aria inglobata nel paraurti anteriore. Queste novità hanno permesso di ottimizzare l’efficienza aerodinamica della vettura con l’obiettivo di migliorare i consumi di energia e quindi anche l’autonomia. All’interno dell’abitacolo troviamo invece una leva del cambio di inedita concezione, a cui si aggiunge il pulsante per la selezione delle modalità di guida, specifico su questa versione. L’effetto scenico viene completato dalla strumentazione di inedito disegno e dagli inserti della plancia ridisegnati.

Declinata negli allestimenti Ambition e Style, già dalla versione entry-level la piccola elettrica targata Skoda offre di serie: 6 airbag, cerchi SCORPIUS Argento da 16 pollici, luci diurne LED, climatizzatore automatico, sistema Lane Assistant per il mantenimento della corsia, computer di Bordo, radio Swing da 6,5 pollici con ingresso Aux-In, slot per SD card, USB, Bluetooth, Ricezione radio digitale DAB+, Docking station per Smartphone, Sedili sportivi neri e ŠKODA Connect (servizio di accesso remoto al veicolo tramite Smartphone).

La Skoda Citigoe iV viene proposta sul mercato italiano ad un prezzo promozionale di lancio pari a 19.900 euro che scendono fino a 13.900 euro con gli eco-incentivi statali per l’acquisto di auto a emissioni zero in caso di rottamazione. Se invece vengono aggiunti anche gli incentivi regionali, il prezzo di listino può scendere ulteriormente: Ad esempio, la Regione Lombardia prevede altri 8.000 euro di eco-incentivi che permettono di far scendere il prezzo della vettura fino a 5.900 euro, sempre in caso di rottamazione.

Skoda Citigoe iV: foto ufficiali Vedi tutte le immagini +4