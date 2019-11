Nissan X-Trail: il SUV nipponico disponibile con il kit Salomon

Il kit Salomon è stato studiato per esaltare il carattere avventuroso del crossover giapponese.

La Nissan X-Trail si presenta come l’ammiraglia a ruote alte della gamma del Costruttore di Yokohama: oltre per le sua generose dimensioni, il crossover nipponico si distingue per le sue qualità intrinseche che lo rendono un veicolo confortevole, estremamente sicuro ed in grado di affrontare ogni tipo di terreno. X-Trail è anche molto versatile, come sottolinea la versione dotata di ben 7 posti e l’uso della trazione integrale. Degno di nota il pacchetto di tecnologie per la sicurezza battezzato “Safety Shield” che viene offerto di serie su tutti gli allestimenti, a partire dalla versione Acenta. Tutte queste caratteristiche fanno della Nissan X-Trail un veicolo ideale sia per le famiglie numerose che per tutte quelle persone che amano l’avventura e la vita all’aria aperta.

Ora, l’offerta dedicata alal Nissan X-Trail è destinata ad allargarsi ulteriormente con l’introduzione del nuovo kit Salomon, studiato appositamente per esaltare il carattere avventurieri di questo modello. Dal punto di vista estetico, il ki Salomon comprende: le calotte degli specchietti e finitura inferiore del portellone cromate e le barre trasversali istallate sul tetto. A questi accessori si aggiunge il set composto da due borse da viaggio Salomon Prolog70 che vantano una capienza di 70 litri e sono dotate di spallacci a scomparsa, schienale imbottito, cinghia tracolla e di due scomparti impermeabili separati. Il tutto viene impreziosito dai badge Salomon posizionati all’esterno e all’interno d3elle due borse. Il kit Salomon risulta già disponibile – senza nessun costo supplementare per il cliente – per gli allestimenti N-Connecta e Tekna.

La gamma motorizzazione dedicata alla Nissan X-Trail è composta da due unità: si parte con il diesel 1.7 litri dCi da 150 CV, disponibile sia con trazione 2WD che integrale e con cambio manuale a sei marce o automatico Xtronic CVT. La seconda motorizzazione è invece rappresentata dal benzina DIG-T 1.3 litri da 160 CV, abbinato alla trazione a due ruote motrici e cambio automatico a doppia frizione DCT.

Il già citato pacchetto di sistemi di sicurezza Safety Shield comprende invece: Frenata di emergenza Intelligente con riconoscimento pedoni, Avviso di cambio corsia involontario, Sistema intelligente di rilevamento della segnaletica stradale e Controllo automatico degli abbaglianti. La versione diesel abbinata agli allestimenti N-Connecta e Tekna può essere inoltre equipaggiata con il ProPILOT, ovvero il sistema di assistenza alla guida in fase di sterzata, accelerazione e frenata.

Nissan X-Trail Salomon: foto ufficiali Vedi tutte le immagini +11