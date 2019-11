McLaren 600LT Comet Fade: esemplare unico ed esclusivo

McLaren presenta la 600LT Comet Fade, un esemlare unico realizzato su commissione che si caratterizza per l’esclusiva livrea sfumata.

McLaren presenta l’esclusiva 600LT Comet Fade, un’esclusiva variante realizzata in esemplare unico dal reparto MSO (McLaren Special Operations) su richiesta del rivenditore canadese di Toronto.

Tinta sfumata grazie al lavoro di McLaren Special Operations

La McLaren 600 LT Comet Fade si distingue a colpo d’occhio per la livrea sfumata che dà il nome all’allestimento. La tinta MSO Bespoke Coriolis Blend è stata realizzata dai tecnici britannici in circa 120 ore di lavoro ed è frutto dell’unione dei colori MSO Bespoke Cerulean Blue, MSO Defined Burton Blue ed MSO Bespoke Atlantic Blue.

L’altro aspetto che caratterizza l’esclusiva sportiva di casa McLaren è l’ampio uso di carbonio per numerosi dettagli esterni. Con questo materiale sono stati infatti costruiti lo splitter anteriore, il paraurti e il diffusore posteriore, l’alettone in coda, le minigonne, il cofano motore, i gusci degli specchietti retrovisori e il cofano motore. A questi elementi si aggiunge poi l’MSO Bespoke Visual Carbon Fibre Roof Scoop del tetto.

Abitacolo esclusivo e rifinito con cura

La personalizzazione esterna si completa con il pacchetto MSO Clubsport e i cerchi forgiati a dieci razze in tinta Gloss Black e con bulloni in titanio. L’interno presenta sedili sportivi con finiture esclusive, rivestimenti in Alcantara e la colorazione Cerulean Blue su alcuni inserti del volante e della plancia. L’abitacolo offre inoltre numerosi elementi che vantano lo stesso trattamento riservato alla lavorazione della livrea esterna.