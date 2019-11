Nuova Audi A5: al via gli ordini delle versioni Sportback, Coupé e Cabriolet

La nuova Audi A5 si aggiorna nel linguaggio stilistico e vanta nuovi e più sofisticati contenuti tecnologici.

La Casa dei Quattro anelli ha annunciato l’apertura degli ordini, relativi al mercato italiano, per la rinnovata Audi A5, declinata nelle varianti di carrozzeria Sportback, Coupé e Cabriolet. Il nuovo modello porta in dote un’estetica migliorata e più accattivante, unita a nuovi contenuti tecnici e tecnologici.

Design: nuovo linguaggio stilistico

Come accennato in precedenza, la nuova Audi A5 abbraccia l’ultimo linguaggio stilistico del costruttore teutonico. Osservando il frontale della vettura si apprezza la nuova mascherina single frame ampliata e abbinata alla griglia a nido d’ape, non manca inoltre l’adozione di nuovi fascioni paraurti dotate di inedite feritoie, passaruota impreziositi da muscolosi profili e terminali dell’impianto di scarico dotati di mascherine trapezoidali. I proiettori anteriori a LED possono essere sostituiti a richiesta con i fari LED Matrix con luce laser, così come i proiettori posteriori sempre dotati di led e di luci di direzione dinamiche.

Interni premium e tecnologici

L’interno dell’abitacolo è caratterizzato da materiali lussuosi che fanno da contorno ad un corredo tecnologico di primo livello che comprende tra le altre cose un impianto di infotainment evoluto ed abbinato al grande display MMI Touch da 10,1 pollici che permette di gestire numerose funzioni, a partire dalla navigazione GPS, passando dall’impianto audio ad alta fedeltà e fino ad arrivare alla connettività per smartphone. Degno di nota anche la strumentazione digitale Audi Virtual Cockpit che sfrutta uno schermo da 12,3 pollici per offrire una vasta gamma di informazioni utili alla guida.

Visto che “anche l’occhio vuole la sua parte”, non mancano gli effetti speciali offerti dal sistema di luci dedicate agli interni che consente di optare per 30 diverse tonalità ambiente.

Allestimenti e dotazione

Le Audi A5 Sportback, Coupé e Cabriolet sono declinate negli allestimenti Base, Business, Business Advanced ed S line edition. Tutte le versioni possono essere personalizzate con 12 differenti livree esterne e con i pacchetti interni S line e design selection. La versione convertibile sfrutta una in tessuto che può essere aperta tramite comando elettrico in soli 15 secondi, fino ad una velocità di 50 km/h. Con la capote in condizione d’uso lo spazio del vano bagagli è da 370 litri (380 litri per le versioni 40 TDI e 50 TDI).

Motorizzazioni

La gamma motorizzazioni diesel della nuova Audi A5 ai apre con l’unità 2.0 litri (35) TDI 163 CV S tronic, seguita dalla 2.0 litri (40) TDI 190 CV S tronic con trazione anteriore o integrale quattro. Al top di gamma si posizionano il 3.0 litri (45) TDI 231 CV quattro tiptronic (non per A5 Cabriolet) e il 3.0 litri (50) TDI 286 CV quattro tiptronic. Sul fronte dei benzina troviamo invece il 2.0 litri (40) TFSI 190 CV S tronic. Quest’ultima unità e la 35 TDI si avvalgono della tecnologia mild-hybrid (MHEV) a 12 Volt.

Prezzi

I prezzi di listino per le Audi A5 Sportback e A5 Coupé partono da 46.800 euro (versione 40 TFSI S tronic 190 CV MHEV 12V), mentre l’Audi A5 Cabriolet parte da 53.800 euro (40 TFSI S tronic 190 CV MHEV 12V). L’offerta dei diesel parte invece da 49.100 euro (A5 Sportback e A5 Coupé 35 TDI S tronic 163 CV MHEV 12V) e da 56.100 euro (A5 Cabriolet 35 TDI S tronic 163 CV MHEV 12V).

