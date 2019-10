Peugeot 3008 Anniversary: nuova serie speciale

La Casa del Leone festeggia il successo del crossover 3008 con una inedita serie speciale caratterizzata da un design distintivo e da una ricca dotazione di serie.

La Peugeot 3008 è uno dei modelli più apprezzati dell’intera gamma della Casa del Leone, come sottolineato dalle oltre 700mila unità distribuite in tutto il globo, di cui 65mila soltanto in Italia, senza dimenticare che il crossover francese può vantare di aver ricevuto l’importante riconoscimento “Auto dell’Anno 2017”.

Nata per celebrare il successo di vendite

Per celebrare questo indiscusso successo, il costruttore transalpino ha deciso di lanciare sul mercato italiano la serie speciale celebrativa battezzata Peugeot 3008 Anniversary che si distingue per una dotazione di serie capace di esaltare il look distintivo della vettura, ma anche di aumentare in maniera esponenziale il confort, l’intrattenimento e la sicurezza degli occupanti.

Realizzata in una tiratura limitata di appena 120 esemplari, la 3008 Anniversary si distingue esteticamente per la livrea esterna con finitura opaca basata sulla tinta Grigio Platinium, in grado di esaltare le forme muscolose della vettura e dei grandi cerchi in lega da 19 pollici avvolti da pneumatici che misurano 235/50 R19.

Esclusiva anche dentro

All’interno dell’abitacolo spicca l’ormai famoso PEUGEOT i-COCKPIT, dotato per la prima volta di strumentazione interamente digitale e capace di offrire un forte impatto scenico e la massima fruibilità dei comandi al guidatore. Per quanto riguarda la dotazione offerta di serie, la 3008 Anniversary si basa sul già ricco allestimento GT, a cui aggiunge una lunga serie di accessori molti interessanti, tra cui segnaliamo: Tetto panoramico apribile, impianto audio ad alta fedeltà firmato “Focal”, apertura del portellone posteriore senza mani, sistema di ricarica wireless per smartphone, sedili con comando elettrico e funzione massaggio, sistema “Visiopark 360°” in grado di agevolare le manovre e ruotino di scorta.

Solo con il diesel da 180 CV

Per quanto riguarda la parte meccanica, questa serie speciale dedicata al crossover della Casa d’oltralpe viene equipaggiata esclusivamente con il poderoso propulsore Diesel BlueHDi 180, capace di sviluppare ben 180 CV e 400 Nm di coppia massima, già disponibile a partire da 2000 giri/min, il tutto gestito da un cambio automatico EAT8 dotato di ben 8 rapporti offerto di serie. Le prestazioni dichiarate dal Costruttore parlano di una velocità massima pari a 215 km/h e di un’accelerazione da 0 a 100 km/h effettuata in 9,8 secondi.

La Peugeot 3008 Anniversary arriverà nelle concessionarie italiane della Casa del Leone nel mese di novembre e verrà proposta ad un prezzo di listino che parte da 46.380 euro.

