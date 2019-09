Fiat Panda Trussardi, la citycar più venduta diventa fashion

Dalla collaborazione tra la Casa del Lingotto e la celebre maison di moda italiana nasce una versione speciale della Panda lussuosa e alla moda.

Fiat Panda, la citycar più amata degli italiani, si trasforma in un’auto fashion e modaiola, abbracciando lo stile e la classe di Trussardi, la celebre maison di moda italiana. Da questo connubio nasce la serie speciale Fiat Panda Trussardi, una vera “luxury car” presentata ieri sera nella suggestiva sede del marchio di abbigliamento “made in Italy” situata in Piazza della Scala a Milano, proprio durante la fashion week che si svolge questa settimana nel capoluogo lombardo.

Fascino ed eleganza

Frutto della prima operazione di co-branding che coinvolge Fiat Panda e una casa di moda, la Panda Trussardi sfoggia un’estetica curata in ogni dettaglio. La base scelta per questa versione speciale è la “Cross”, dotata di un’estetica votata all’off road, mentre il corpo vettura risulta personalizzato con la livrea “Caffè Italiano”, disponibile con finitura opaca – una novità assoluta per lunga storia di questo modello – o in alternativa metallizzata. Risultano disponibili anche altre colorazioni esterne, tra cui le tinte Bianco Gelato, Nero Cinema e Grigio Maestro.

Il marchio Trussardi spicca fiero in numerose parti della vettura: sul terzo finestrino laterale troviamo il levriero, simbolo del brand di moda, ma anche su mozzo dei cerchi in lega da 15 pollici in nero lucido, senza dimenticare il lettering “Trussardi” impresso nelle modanature laterali. Sempre rifiniti in nero lucido troviamo invece le barre sul tetto, le calotte degli specchietti laterali e le piastre di protezione in stile off road incastonate nella parte bassa dei paraurti.

Interni dal gusto sartoriale

Entrati nell’abitacolo si rimane colpiti dai colori caldi degli accostamenti cromatici, dalla scelta dei materiali ricercati e dalla cura del dettaglio. Il logo Trussardi prende il posto di quello Fiat sul volante in pelle con comandi multimediali, non passano inosservati i tappetini specifici e le cinture di sicurezza firmati dalla Casa di moda, oppure gli splendidi sedili dotati di fianchetti neri in techno-leather e trama centrale in marrone melange, quest’ultima ripresa anche dai pannelli porta.

Il lusso sposa la tecnologia

Lo stile e il fascino della Panda Trussardi sposano una dotazione tecnologica ricca e completa che comprende tra le altre cose l’infotainment Uconnect con radio Mobile DAB con supporto per device mobili, connessione Bluetooth 2.1, streaming audio e comandi vocali. Non mancano i sistemi di assistenza alla guida come la frenata autonoma (optional a richiesta) che permette di riconoscere ostacoli che si trovano di fronte la vettura e di frenare automaticamente al di sotto dei 30 km/h.

Motori

La Fiat Panda Trussardi viene proposta con il compatto e potente motore TwinAir Turbo 0.9 a benzina da 85 CV, abbinato alla trazione anteriore o a quella integrale, oppure con l’unità entry-level 1.2 litri da 69 CV. Questa versione speciale sarà la protagonista degli speciali “porte aperte” che si svolgeranno nei fine settimana del 21-22 e 28-29 settembre.

