Smart Fortwo ed EQ Pureblack: da 24.195 euro

Già disponibile sia con motore termico che in variante elettrica sarà realizzata in 200 esemplari

Famosa per le sue serie speciali, oltre che per la sua straordinaria maneggevolezza, la Smart seduce i suoi clienti con un’altra serie limitata denominata pureblack che sarà realizzata in 200 esemplari tra cui 50 unità con alimentazione elettrica.

Look total black e motore elettrico in alternativa al benzina

Riconoscibile, oltre che per la sua livrea anche per il badge Smart in nero, è già disponibile ad un costo di 24.195 euro per la variante con motore a benzina da 90 CV e ad un prezzo di 28.695 euro per la versione ad impatto zero.

Il look total black in nero opaco la rende unica insieme agli elementi in nero lucido con dettagli in ‘devil red’ sulla griglia frontale, sui cerchi BRABUS da 16 pollici, sul paraurti anteriore e sul diffusore posteriore. Tutti particolari che si sposano perfettamente con gli interni in cui spiccano i sedili in pelle nera con cuciture rosse a contrasto e con il volante in pelle sportivo a tre razze.

Inoltre, l’auto in questione è arricchita con i pacchetti Cool & Media, Led & Sensor e il Comfort Pack con telecamera posteriore, mentre sulla versione con motore elettrico troviamo di serie il caricatore di bordo da 22 kW.

La potenza tra i due motori è simile, con la vettura a benzina forte dei suoi 90 CV e con quella elettrica che eroga 82 CV ma possiede una coppia superiore con 160 Nm rispetto ai 135 Nm della variante con motore termico. I 160 km di autonomia inoltre, rendono la smart Eq un’alternativa allettante per l’utilizzo in città in virtù dell’aumento delle colonnine a ricarica rapida disponibili. L’auto ad impatto zero si ricarica in circa 1 ora e questo la rende adatta anche a chi ne fa un uso intenso, basta programmare bene le soste.

Insomma, la smart offre la possibilità ai suoi clienti più esigenti di viaggiare con stile tra le mura cittadine scegliendo questa serie speciale dal look unico e difficile da non notare. Inoltre, con una lunghezza decisamente inferiore ai 3 metri trovare parcheggio è un gioco da ragazzi e svoltare, complice anche la trazione posteriore, diventa una pratica rapidissima.

Certo, 200 unità sono poche e andranno via in fretta, e chissà che un domani questa smart estremamente originale non possa diventare un piccolo oggetto da collezione per chi apprezza questo genere di auto pensate per migliorare la vita dell’automobilista cittadino.

Smart fortwo ed Eq pureblack Vedi tutte le immagini +5