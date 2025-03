Tutor 3.0 rivoluziona il monitoraggio delle autostrade italiane, introducendo una nuova era nella sicurezza stradale. Attivo dal 7 marzo 2025 su 26 tratte autostradali, questo sistema rappresenta un salto tecnologico significativo, andando oltre il tradizionale controllo della velocità media.

Grazie alle sue capacità avanzate, Tutor 3.0 rileva le targhe sia dall’anteriore che dal posteriore, monitorando una vasta gamma di comportamenti scorretti alla guida. Tra le infrazioni individuate troviamo i cambi di corsia improvvisi, i sorpassi pericolosi e l’uso improprio della corsia di sorpasso. Un’attenzione particolare è riservata alla distinzione tra sorpasso e superamento: mentre il primo, effettuato sulla destra, è una violazione del Codice della Strada, il secondo è consentito quando avviene senza cambio di corsia.

I mezzi pesanti, soggetti a limiti di velocità e restrizioni sulle corsie, sono al centro di controlli più rigorosi, mirati a ridurre gli incidenti causati da manovre pericolose. Inoltre, il sistema affronta l’abitudine diffusa di occupare la corsia di sorpasso quando quella di destra è libera, una pratica che finora è stata raramente sanzionata.

Non solo un dispositivo sanzionatorio, Tutor 3.0 si configura come uno strumento educativo, incoraggiando una guida più responsabile e rispettosa. Chi rispetta le regole non ha nulla da temere, mentre i trasgressori dovranno fare i conti con un sistema preciso e inflessibile. Il futuro della mobilità sulle autostrade italiane è già qui, e promette maggiore sicurezza per tutti.