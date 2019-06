Mercedes-AMG G 63: debuttano due speciali versioni firmate Brabus

Brabus, noto preparatore tedesco specializzato nell’elaborazione di modelli sportivi targati Mercedes, ha svelato due versioni speciali e particolarmente potenti basate sulla già prestazionale Mercedes-AMG G 63. Battezzate Brabus Black Ops 800 e Brabus Shadow 800, queste due varianti sfruttano il V8 biturbo da 4.0 litri opportunamente potenziato fino a quota 800 CV e 1.000 Nm di coppia massima, il tutto arricchito da allestimenti e dotazioni specifiche. Il prezzo dei due nuovi bolidi risulta rispettivamente pari a 275.055 euro e 327.621 euro.

Brabus Black Ops 800

La Mercedes-AMG G 63 “Brabus Black Ops 800” è stata svelata ufficialmente sull’isola Sylt nel Mare del Nord durante il Brabus VIP Summer Tour 2019. Dal punto di vista estetico, la vettura sfoggia una livrea in nero lucido impreziosita da inserti di colore rosso che enfatizzano le forme muscolose del veicolo.

La vettura sfoggia un completo kit estetico-aerodinamico realizzato in fibra di carbonio che si distingue per la presenza di nuovi fascioni paraurti dotati di prese d’aria maggiorate, scarichi sportivi laterali, carreggiate allargate di 10 mm dotate di prese d’aria e che ospitano cerchi specifici Brabus Monoblock D “Black Platinum Special Edition” da 23 pollici, mascherina anteriore di nuova concezione, cofano motore con feritoie supplementari e luci supplementari con tecnologia LED.

All’interno troviamo sontuosi rivestimenti in pelle e Alcantara dedicata ai sedili e alla plancia, impreziositi con cuciture in contrasto di colore rosso, non mancano inoltre volante e pomello del cambio specifici, battitacco e pedaliera sportiva in alluminio. Non manca infine il badge identificativo che riporta il numero della serie limitata (1 of 10).

Come anticipato in precedenza, sotto il cofano batte il poderoso V8 4.0 litri da 800 CV che secondo le prestazioni dichiarate dal costruttore permette alla Classe G di scattare da 0 a 100 km/h in 4,1 secondi e di raggiungere una velocità autolimitata elettronicamente di 240 km/h.

Brabus Shadow 800

La G 63 “Brabus Shadow 800” verrà svelata ufficialmente sotto i riflettori del Top Marques Monaco. Esteticamente si distingue per la colorazione esterna Gunmetal Grey abbinata ad inserti in nero lucido Widestar che impreziosiscono i passaruota e altri dettagli. Anche in questo caso abbiamo un completo kit aerodinamico in fibra di carbonio che include anche uno spoiler posteriore. Osservando l’abitacolo si apprezzano gli interni rivestiti in pelle caratterizzati dai colori nero, grigio chiaro e rosso, il tutto arricchito dagli inserti in fibra di carbonio della plancia e da dettagli in Alcantara. La parte meccanica e le prestazioni ricalcano invece quelle della “sorella” Brabus Black Ops 800.