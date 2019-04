Arriva dal Belgio un nuovo pacchetto di personalizzazioni estetiche dedicato alla Audi Q5, il SUV di Ingolstadt che in questa nuova veste guadagna una netta dose di aggressività in più mostrandosi in chiave estremamente sportiva.

I tecnici di Caractere Performance hanno lavorato a 360 gradi sul corpo vettura dell’Audi Q5, riuscendo a trarre nuovi spunti stilistici dal modello originale. Nella zona anteriore a cambiare sono il disegno dei paraurti e la griglia anteriore a nido d’ape, dove spicca il badge identificativo del modello.

Lateralmente si notano invece i passaruota maggiorati e i cerchi in lega da 20 e 22 pollici, mentre in coda spiccano lo spoiler sul tetto e il nuovo splitter, senza dimenticare gli scarichi rivisti.

Il preparatore belga assicura la qualità dei componenti e delle appendici che sono state integrate sulla nuova Audi R Q5 by Caractere Performance. Il pacchetto è inoltre compatibile sia con le versioni standard che con quelle S-line del SUV di casa Audi.