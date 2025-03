Le terre rare e i minerali critici sono diventati elementi imprescindibili sia per l’innovazione tecnologica sia per la geopolitica globale. Dalla guerra in Ucraina all’evoluzione dei motori elettrici, questi materiali stanno riscrivendo le regole del potere economico e strategico, influenzando le scelte industriali e ambientali a livello mondiale.

Terre rare e geopolitica: il “nuovo petrolio”

L’Ucraina possiede enormi riserve di terre rare – un gruppo di 17 elementi fondamentali per la tecnologia moderna – insieme ad altri minerali strategici come litio, grafite, cobalto e titanio. Secondo alcuni studi, le riserve ucraine potrebbero raggiungere cifre da trilioni di dollari, facendo di questo Paese un attore chiave nel contesto globale delle materie prime. Queste risorse, però, assumono una valenza ancor più strategica in un periodo segnato da conflitti e tensioni geopolitiche: gli Stati Uniti, ad esempio, hanno espresso interesse nel “riavere” un contrappeso economico in cambio degli aiuti militari destinati a Kiev.

Dominio cinese e distribuzione globale

Il mercato delle terre rare è fortemente dominato dalla Cina, che controlla circa il 58% della produzione mondiale e possiede la capacità di raffinazione e lavorazione, rendendola il principale attore nella filiera. Questo monopolio ha spinto Stati Uniti e Unione Europea a cercare vie alternative per ridurre la dipendenza da una singola nazione, favorendo iniziative come l’European Raw Materials Alliance e la European Battery Alliance. Tuttavia, il divario tecnologico e produttivo resta significativo, complicando la ricerca di soluzioni indipendenti.

Minerali critici nell’industria automobilistica: EV vs ICE

La transizione verso le auto elettriche (EV) ha accelerato la domanda di minerali critici. Le EV, infatti, richiedono circa sei volte più materiali rispetto ai veicoli a motore endotermico (ICE). Ad esempio, un’auto elettrica utilizza quantità significativamente maggiori di rame, litio, nickel e altri metalli indispensabili per le batterie e i sistemi elettronici .

“Numeri alla mano” il confronto tra EV e ICE evidenzia differenze sostanziali:

Rame: circa 53,2 kg per EV contro 22,3 kg per ICE;

Manganese e Nickel: quantitativi maggiori per le auto elettriche, essenziali per la produzione delle batterie;

Grafite, litio e cobalto: materiali chiave per le celle batteria, che nei veicoli elettrici risultano necessari in quantità elevate.

Questi numeri illustrano non solo l’impatto ambientale e logistico della transizione energetica, ma anche le sfide legate all’approvvigionamento e alla sostenibilità delle catene di produzione.

Il progresso tecnologico sta cercando di mitigare l’elevato fabbisogno di minerali critici. Ad esempio, lo sviluppo di batterie al litio-ferro-fosfato (LFP) riduce la dipendenza dal cobalto, uno dei metalli più problematici in termini di approvvigionamento e costi. Questa evoluzione potrebbe contribuire a contenere l’impatto economico e ambientale legato all’estrazione e alla lavorazione di questi materiali.

Le sfide etiche dei governi mondiali

La produzione e il raffinamento delle terre rare comportano numerosi rischi ambientali. L’estrazione di questi minerali è un processo complesso che genera elevate quantità di rifiuti tossici – si stima che per ogni tonnellata di metallo lavorato si possano produrre fino a 2.000 tonnellate di scarti contaminati. Tra le conseguenze si annoverano:

Inquinamento idrico: dovuto allo smaltimento improprio dei residui;

Perdita di biodiversità: legata alla distruzione degli habitat naturali;

Erosione del suolo: che compromette l’ecosistema locale;

Questi impatti pongono la questione della sostenibilità nell’industria dei minerali critici, invitando governi e aziende a sviluppare tecnologie più pulite e processi di estrazione responsabili.

Per affrontare queste sfide, è fondamentale investire in:

Tecnologie di riciclo e riuso che possano recuperare materiali preziosi dalle batterie esauste e dai componenti elettronici;

Ricerca di alternative con materiali e processi che riducano la dipendenza dai minerali critici;

Politiche di regolamentazione ambientale volte a monitorare e minimizzare gli impatti negativi delle attività estrattive.

La crescente domanda di terre rare e minerali critici è al centro di una trasformazione che abbraccia sia la geopolitica che la rivoluzione tecnologica del settore automobilistico. Mentre il conflitto in Ucraina evidenzia l’importanza strategica di queste risorse – spesso paragonate al “nuovo petrolio” – la transizione verso le auto elettriche porta con sé nuove sfide legate all’approvvigionamento e alla sostenibilità ambientale.

In questo contesto, diventa cruciale diversificare le fonti di approvvigionamento, investire in tecnologie innovative e adottare pratiche di estrazione e lavorazione più responsabili. Solo così sarà possibile coniugare il progresso tecnologico con la tutela dell’ambiente e la stabilità geopolitica in un mondo in rapido mutamento.