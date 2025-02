Il mercato delle auto usate in Italia continua a essere minacciato da un fenomeno sempre più diffuso: la manomissione contachilometri. Questa pratica illegale, che altera il chilometraggio dei veicoli per aumentarne artificialmente il valore, colpisce duramente gli acquirenti ignari, causando danni economici significativi.

Manomissione contachilometri: BMW Serie 5 la più bersagliata

Tra i modelli più colpiti, spicca la BMW Serie 5, che guida la classifica delle auto più frequentemente manomesse. Secondo i dati di carVertical, piattaforma specializzata nel controllo della storia dei veicoli, l’8,5% delle BMW Serie 5 analizzate presenta chilometraggi alterati, con una media impressionante di 153.000 km scalati. Questo dato sottolinea la necessità di prestare massima attenzione, soprattutto per i veicoli di lusso e di importazione, spesso bersaglio preferito dei truffatori.

Il problema non si limita ai veicoli premium. Anche modelli più accessibili, come la Ford Mustang e la Fiat Tipo, risultano frequentemente coinvolti in truffe auto. La manipolazione del contachilometri non solo inganna gli acquirenti, ma può anche portare a costi di manutenzione imprevisti, poiché i veicoli potrebbero aver subito un’usura maggiore rispetto a quanto dichiarato.

Il consiglio degli esperti

Gli esperti raccomandano di richiedere sempre un report dettagliato sulla storia del veicolo prima di procedere con l’acquisto. “Controllare lo storico è l’unica vera arma a disposizione dei consumatori”, afferma Matas Buzelis di carVertical. Questa precauzione è particolarmente cruciale per i veicoli commerciali, come il Fiat Doblò, dove i chilometri reali possono superare di due o tre volte quelli dichiarati.

Con oltre 150.000 chilometri mediamente scalati ogni anno dalle auto usate in Italia, il fenomeno richiede una maggiore consapevolezza da parte degli acquirenti e interventi più severi per contrastare queste pratiche fraudolente.