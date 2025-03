Sicurezza stradale sotto i riflettori sull’Autostrada A22: controlli intensificati e risultati preoccupanti. La Polizia Stradale ha recentemente condotto un’operazione di monitoraggio che ha portato al ritiro di otto patenti per gravi violazioni del Codice della Strada. Tra i casi più allarmanti, un bambino trasportato senza seggiolino, tenuto in braccio, evidenzia la necessità di una maggiore attenzione alla sicurezza dei più piccoli.

La sicurezza passa anche dalle cinture

Uno dei punti critici emersi riguarda l’uso delle cinture di sicurezza. In un veicolo fermato, solo due passeggeri le indossavano correttamente, un comportamento che comporta non solo sanzioni pecuniarie da 83 a 332 euro, ma anche la decurtazione di cinque punti dalla patente. La campagna europea “Seatbelt” sottolinea l’importanza di questa pratica, ricordando che le cinture possono salvare vite in caso di incidente.

Il campionario delle infrazioni rilevate è ampio: tre patenti sono state ritirate per l’uso del cellulare alla guida, altre tre per sorpassi pericolosi effettuati da mezzi pesanti. Inoltre, tre veicoli sono stati trovati privi di assicurazione obbligatoria, una mancanza che può portare a gravi conseguenze legali ed economiche.

I seggiolini in auto per bambino: spesso sottovalutati

Particolare attenzione è stata dedicata alla sicurezza dei bambini in auto. Gli agenti hanno riscontrato diverse irregolarità nell’uso dei seggiolini auto, con casi di minori trasportati senza i sistemi di ritenuta previsti. La normativa, che richiede seggiolini adeguati all’età e al peso del bambino, non ammette deroghe. La Polizia Stradale ricorda che il rispetto di queste regole è fondamentale per proteggere i più piccoli.

Le operazioni di controllo continueranno nei prossimi giorni, a conferma dell’impegno delle autorità nel garantire che le strade italiane siano più sicure per tutti gli utenti. La sensibilizzazione, insieme a rigorosi controlli, si dimostra essenziale per contrastare comportamenti pericolosi.