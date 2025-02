Arriva finalmente in Italia il tanto atteso pick-up americano firmato Toyota: il Toyota Tacoma. Questo veicolo iconico, celebre per il suo design muscoloso e le sue prestazioni elevate, si propone come una nuova alternativa premium nel segmento dei pick-up. Il prezzo di partenza è fissato a 65.500 euro più IVA, con l’importazione curata da Fioravanti Motors e l’immatricolazione obbligatoria come autocarro N1.

Toyota Tacoma, il grande pick-up cerca casa in Italia

Il modello 2025 si distingue per un’estetica imponente, caratterizzata da linee decise e un look aggressivo. La gamma di allestimenti soddisfa ogni esigenza: dalla sportiva TRD Sport alla specialistica TRD Pro per l’off-road, fino alla raffinata Limited, pensata per chi cerca comfort e lusso.

L’abitacolo del Tacoma è un concentrato di tecnologia e innovazione. Spiccano il display touch da 14 pollici per l’infotainment e il quadro strumenti digitale da 12,3 pollici. Tra le dotazioni non mancano Apple CarPlay, Android Auto e il pacchetto di sicurezza Toyota Safety Sense, che include avanzate funzionalità di assistenza alla guida.

La gamma di motorizzazioni

Sotto il cofano, il Tacoma offre una gamma di motorizzazioni che soddisfa anche i più esigenti. Oltre ai motori benzina 2.4 turbo da 231 e 282 CV, è disponibile una versione con motorizzazioni ibride: l’I-Force Max, capace di erogare ben 330 CV e 630 Nm di coppia. La trazione varia a seconda delle versioni: posteriore o integrale inseribile per i modelli tradizionali, mentre l’ibrido offre un sistema 4×4 permanente con differenziale centrale bloccabile.

Il Tacoma si posiziona come una scelta di alto livello per gli appassionati del segmento, con la versione Limited che parte da 65.500 euro più IVA e prezzi crescenti per le varianti TRD Pro e Trailhunter. Le consegne dipenderanno dalla disponibilità sia presso l’importatore italiano che dai concessionari statunitensi.