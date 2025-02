105 kilowatt di potenza massima e 75 kilowatt per tonnellata: queste sono le nuove soglie che i neopatentati italiani dovranno rispettare a partire dal 14 dicembre 2024, come stabilito dal nuovo Codice della Strada. In questo contesto, Toyota emerge come un’opzione di rilievo, grazie alla sua vasta gamma di veicoli conformi a tali requisiti.

Toyota, la gamma per neopatentati

La proposta del costruttore giapponese include la versatile Aygo X, una city car dotata di un motore tre cilindri da 72 CV, ideale per l’ambiente urbano e accessibile a partire da 18.950 euro. Per chi desidera maggiore efficienza, la Yaris e la sua versione crossover, la Yaris Cross, rappresentano un perfetto equilibrio tra prestazioni e consumi, con prezzi che partono rispettivamente da 24.550 e 28.650 euro.

Salendo di categoria, troviamo la Corolla, disponibile anche nella spaziosa variante wagon Touring Sports, equipaggiata con un sistema ibrido da 140 CV che garantisce affidabilità e comfort. Per chi cerca soluzioni innovative, la bZ4X elettrica si distingue con 73 kW omologati e un’autonomia fino a 500 km, perfettamente in linea con le nuove normative.

Rispetta il nuovo Codice della Strada italiano

Infine, la gamma Toyota si completa con modelli adatti alle famiglie numerose o alle esigenze professionali, come i ProAce City Verso e ProAce Verso, disponibili sia con motorizzazioni termiche che elettriche. Questa varietà di opzioni conferma l’impegno di Toyota nel rispondere alle esigenze dei neopatentati, offrendo soluzioni per ogni budget e necessità.