Un capitolo importante nella storia delle sportive giapponesi si avvia alla conclusione. La Toyota GR Supra, quinta generazione di un’icona a quattro ruote, sarà celebrata con la versione GR Supra MkV Final Edition, un’edizione speciale che suggella il suo percorso iniziato nel 2019 e che culminerà nel 2026.

Con l’annuncio della MkV Final Edition, Toyota offre un tributo tecnico ed estetico unico. Negli Stati Uniti, la produzione si fermerà già nella primavera del prossimo anno, mentre il mercato giapponese ha ricevuto una variante dedicata, la A90 Final Edition. Tuttavia, la Final Edition americana si distingue per un’eleganza più discreta ma non meno affascinante.

Toyota GR Supra, qualche dettaglio in più

Dal punto di vista tecnico, le migliorie si concentrano sulla dinamica di guida. Un differenziale con controllo perfezionato, mappe elettroniche ottimizzate per ridurre il sottosterzo e un sistema frenante Brembo potenziato migliorano significativamente la precisione e la stabilità del veicolo. Modifiche al telaio, tra cui un angolo di campanatura ottimizzato e ammortizzatori elettronici ricalibrati, completano il quadro.

Il cuore pulsante rimane il sei cilindri in linea turbo da 3,0 litri, capace di erogare 387 CV e 499 Nm di coppia, disponibile con cambio automatico a otto rapporti o manuale a sei marce. La auto sportiva non cambia nel motore, ma evolve nella maneggevolezza e nella sicurezza.

L’estetica è un inno alla sportività: cerchi da 19 pollici in nero opaco, spoiler posteriore a coda d’anatra e dettagli in fibra di carbonio lucida conferiscono alla Final Edition un look inconfondibile. Miglioramenti aerodinamici come deflettori specifici e battitacco rialzati ottimizzano deportanza e bilanciamento.

Per i puristi, Toyota propone il pacchetto GT4 ispirato alla versione da competizione Supra GT4 EVO2, che include tinte opache esclusive, grafiche personalizzate e dettagli in rosso, come gli specchietti e lo spoiler.

L’interno è altrettanto esclusivo: rivestimenti in pelle e Alcantara, cuciture rosse, cinture di sicurezza abbinate e dettagli come il logo GR ricamato sui sedili. Tra gli accessori, spiccano un copribicchiere e un copriauto personalizzati, ideali per chi desidera un’esperienza davvero unica.

Con questa edizione finale, Toyota non solo saluta una leggenda ma riafferma il suo impegno nel creare vetture che emozionano. La GR Supra MkV Final Edition rappresenta l’ultimo atto di una storia gloriosa, destinata a rimanere impressa nel cuore degli appassionati.