Una ventata di novità sta per travolgere il mondo dei SUV elettrici con l’arrivo della Toyota C-HR+, un modello che punta a ridefinire il segmento dei crossover a zero emissioni. Posizionata strategicamente tra l’Urban Cruiser e la bZ4X, questa nuova proposta di Toyota promette un mix unico di design, prestazioni e tecnologia avanzata. Il debutto europeo è previsto tra la fine del 2025 e il 2026.

Toyota C-HR+: design moderno

Il design della Toyota C-HR+ si distingue per il perfetto equilibrio tra estetica sportiva e funzionalità aerodinamica. Il frontale cattura l’attenzione con una firma luminosa distintiva e una calandra esclusiva, mentre il posteriore presenta un profilo coupé, completato da un lunotto inclinato e uno spoiler integrato. Elementi come le maniglie a scomparsa e gli specchietti ottimizzati migliorano l’efficienza aerodinamica senza sacrificare l’appeal estetico.

L’abitacolo, pensato per il massimo comfort, si caratterizza per una spaziosità sorprendente e un concentrato di tecnologia. Con un passo di 2.750 mm, i passeggeri posteriori godranno di un’ampia abitabilità. Al centro dell’esperienza digitale spicca un display da 14 pollici, accompagnato da doppie stazioni di ricarica wireless e un tetto panoramico. Tra le funzionalità all’avanguardia, spiccano la chiave digitale e il controllo vocale, che rendono l’interazione con il veicolo intuitiva e moderna.

Due opzioni di batteria

Dal punto di vista tecnico, la Toyota C-HR+ offre due opzioni di batteria: una da 57,7 kWh con trazione anteriore e una da 77 kWh disponibile sia in versione anteriore che integrale. La versione top di gamma raggiunge una potenza di 343 CV, permettendo uno scatto da 0 a 100 km/h in soli 5,2 secondi. L’autonomia dichiarata arriva a ben 600 km nel ciclo WLTP, posizionandola ai vertici della categoria.

La ricarica è supportata da un sistema standard da 11 kW, espandibile fino a 22 kW per corrente alternata. Per la corrente continua, la potenza di 150 kW consente di passare dal 10% all’80% in circa mezz’ora. Non manca il pre-riscaldamento della batteria, che garantisce prestazioni ottimali anche a basse temperature.

Grazie alla piattaforma e-TNGA, la nuova C-HR+ promette un’esperienza di guida superiore. Il baricentro ribassato, unito a sospensioni e telaio ottimizzati, assicura una guida reattiva ma confortevole. Il servosterzo elettrico, preciso e diretto, completa il quadro di un SUV progettato per offrire il massimo piacere di guida.