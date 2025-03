Il nuovo Toyota bZ3X, un SUV elettrico che ha già fatto parlare di sé, sta ridefinendo gli standard del mercato cinese grazie a un mix di innovazione, qualità e un prezzo competitivo. Lanciato in collaborazione con GAC, il modello base parte da 109.800 yuan (circa 14.000 euro), un valore che ha attirato un’enorme attenzione, portando a 10.000 ordini nelle prime ore di vendita.

Il nuovo SUV elettrico: Toyota bZ3X

Con dimensioni di 4.600 mm in lunghezza, 1.875 mm in larghezza e 1.645 mm in altezza, il bZ3X offre un design moderno e spazi interni ottimizzati grazie a un passo di 2.765 mm. L’abitacolo è arricchito da tecnologie avanzate, come un quadro strumenti digitale da 8,8 pollici e un display centrale da 14,6 pollici, alimentati dal processore Qualcomm Snapdragon 8155.

Il cuore del veicolo è un motore elettrico disponibile in due potenze, 150 kW o 165 kW, alimentato da batterie LFP con capacità di 50,03 kWh o 67,9 kWh. L’autonomia batteria, calcolata secondo il ciclo CLTC, varia tra 430 e 610 km, rendendolo adatto sia per gli spostamenti urbani che extraurbani.

Il prezzo in Cina

La gamma include la versione base “430 Air”, proposta a un prezzo competitivo di 109.800 yuan, fino ai modelli top di gamma che integrano sistemi ADAS avanzati, raggiungendo un massimo di 159.800 yuan (circa 20.400 euro). Questo posizionamento strategico sta consolidando il successo del bZ3X nel segmento delle auto elettriche accessibili, evidenziando come Toyota sia pronta a sfidare il predominio dei produttori locali nel mercato cinese.