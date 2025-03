Tomasi Auto rappresenta un esempio di eccellenza italiana nel settore del mercato automotive, consolidando anno dopo anno la propria leadership. Il 2024 ha segnato un traguardo importante con un fatturato record di 296 milioni di euro, risultato di una strategia vincente e di una visione aziendale innovativa.

Con oltre 17.500 veicoli venduti e una vasta disponibilità di 4.000 auto in pronta consegna, l’azienda ha dimostrato una capacità straordinaria di rispondere alle esigenze di una clientela sempre più esigente. La sede principale, situata a Guidizzolo, Mantova, si estende su 26.800 metri quadrati, offrendo ben 1.680 posti auto dedicati ai clienti. Questo centro operativo non è solo un simbolo della storia dell’azienda, ma anche un motore per l’espansione geografica che ha visto l’apertura di showroom a Roma, Milano e Verona.

Particolarmente rilevante è l’investimento nella capitale, dove lo showroom situato nei pressi del Grande Raccordo Anulare serve un’ampia clientela proveniente dal centro Italia. Questa scelta strategica sottolinea l’impegno di Tomasi Auto nel voler essere sempre più vicina ai propri clienti.

La filosofia aziendale, basata su trasparenza, affidabilità e indipendenza, è uno dei pilastri che hanno permesso all’azienda di crescere e distinguersi. Grazie a un parco auto che copre tutti i segmenti – dalle compatte urbane ai SUV di lusso, dalle berline eleganti alle sportive ad alte prestazioni – Tomasi Auto è in grado di soddisfare ogni tipo di esigenza, confermandosi un punto di riferimento nel settore.

Durante il convegno “Focus sul futuro del mondo automotive in Italia" tenutosi a Roma il 19 marzo 2025, Franco Tomasi, Amministratore Delegato, ha delineato una visione chiara per il futuro. Ha evidenziato come l’innovazione tecnologica, combinata con un’attenzione costante al cliente, sia la chiave per affrontare le sfide del settore e mantenere una posizione di leadership.

Con una rete commerciale in continua espansione e un’offerta sempre aggiornata, Tomasi Auto si prepara ad affrontare con ottimismo le nuove sfide del mercato, consolidando il proprio ruolo di leader nella distribuzione indipendente multimarca.