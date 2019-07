Opel Mokka X 1.6 CDTI Automatica: la prova su strada

Al volante del SUV compatto del Fulmine con il 1.6 CDTI in abbinamento al cambio automatico per migliorare la vita in città

La Opel Mokka X è un’auto concreta, un SUV che rappresenta la giusta via di mezzo tra la Crossland X e la Grandland X, pratica in città e capace di essere appagante anche sulle grandi distanze. L’abbiamo guidata con il 1.6 turbodiesel da 136 CV accoppiato al cambio automatico.

Esterni: equilibrata con personalità

La zona frontale del crossover Opel, già oggetto di restyling, è quella che rappresenta il carattere della Mokka X, grazie alla grande calandra dal design filante che ben si abbina con il disegno dei gruppi ottici con firme luminose a LED. La zona posteriore vede protagonisti i fari che si sviluppano in verticale per favorire l’apertura ampia del portellone. Chiaramente, non mancano le protezioni per qualche sortita oltre l’asfalto con elementi silver nella zona inferiore dei paraurti.

Interni: l’elogio della semplicità

La Mokka X ha una plancia dal disegno razionale e lineare che ingloba una strumentazione di stampo classico impreziosita da un piccolo schermo ricco di informazioni come ad esempio i segnali stradali che vengono riprodotti in tempo reale. Tra le bocchette del climatizzatore invece è presente un nuovo display, decisamente più reattivo al tocco, compatibile con gli smartphone, che consente di gestire il sistema d’infotainment. L’abitabilità consente di viaggiare anche in 5 ma in quattro si sta decisamente più comodi, mentre il bagagliaio di 356 litri può essere ampliato fino a 785 litri abbattendo il divano. Non il massimo della capienza, visto che la più piccola Crossland X offre più spazio per i bagagli, ma sufficiente per una famiglia.

Al volante: sicura e confortevole

La Mokka X vanta un assetto equilibrato, che filtra bene le asperità, ma nello spesso tempo assicura validi appoggi nelle curve ad ampio raggio. Il motore 1.6 turbodiesel ha la potenza adeguata con i suoi 136 CV ma il cambio automatico a 6 marce risulta meno fluido nelle ripartenze di quanto ci saremmo aspettati. Nel complesso però, l’insieme funziona e consente di non affaticarsi in città. Interessanti i consumi, con una media registrata dal computer di bordo di 18 km/l, il tutto al netto di prestazioni valide come un’accelerazione da 0 a 100 km/h coperta in 10 secondi ed una velocità massima di 190 km/h.

Prezzo: da 31.150 euro

Il costo della Mokka X Ultimate con il 1.6 CDTI è di 31.150 euro, ma per averla con il cambio automatico bisogna mettere in conto altri 1.500 euro. Volendo, è possibile ordinarla anche con la trazione integrale al prezzo di 33.150 euro, ma in questo caso non è possibile abbinarvi la trasmissione automatica.

Opel Mokka X 1.6 CDTI Automatica: la prova su strada Vedi tutte le immagini +136

7.6 IL NOSTRO VOTO Design 7 Comfort 8 Prestazioni 7.5 Consumi 8.5 Prezzo 7

Pro Comfort

Consumi