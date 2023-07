Jaguar I-Pace: la prova su strada dell’elettrica del Giaguaro

La Jaguar I-Pace è stata una delle prime proposte elettriche nate per far concorrenza al fenomeno Tesla, e con le sue forme da concept non prive di richiami alla tradizione del brand, ha acceso l’attenzione di appassionati ed addetti ai lavori sin dal 2018.

Jaguar I-Pace: design felino e moderno

Rispetto ad altre vetture a ruote alte alimentate a batteria, la Jaguar I-Pace ha delle dimensioni equilibrate, che favoriscono anche un utilizzo cittadino, e dei tratti stilistici accattivanti. Infatti, nei suoi circa 4,70 metri di lunghezza sviluppa tutto il suo stile fatto di sbalzi ridotti, linee affilate ed un carattere da vera Jaguar. Lo sguardo felino delle firme luminose a LED si intreccia con una calandra dalle finiture moderne ma dal vago sapore classico. La linea di cintura alta ed i montanti posteriori inclinati si combinano per realizzare un piacevole effetto coupé, mentre dietro spicca il grande spoiler che va a coprire parzialmente il lunotto di piccole dimensioni. Le firme luminose sottili riportano alla mente quelle della F-

Type e della F-Pace, favorendo il family feeling. Inoltre, gli elementi in nero lucido che impreziosiscono la parte bassa della vettura spiccano nel contrasto cromatico con la livrea bianca dell’esemplare in prova.

Jaguar I-Pace: interni di pregio a tutto schermo

Il passo abbondante della Jaguar I-Pace rende l’abitacolo spazioso, ed il pavimento piatto agevola anche il quinto passeggero. Particolarmente curato l’ambiente, che ripropone il contrasto tra il bianco ed il nero della carrozzeria con rivestimenti di pregio ed assemblaggi di qualità. L’effetto wow è garantito dai tre display con quello del climatizzatore che si aggiunge agli schermi della strumentazione e dell’infotainment. Quest’ultimo si è evoluto nel tempo e, nella versione MY 2023, oltre ad essere compatibile sia con Android Auto che con Apple CarPlay, consente di sfruttare anche il controllo vocale Alexa. La visibilità posteriore e migliorabile, ma con il retrovisore digitale, presente nell’auto in prova, si riesce ad osservare al meglio tutto quello che accade dietro la vettura. Non manca un vano di carico generoso, da 505 litri con tutti i sedili in uso, ed

un ulteriore spazio sotto il cofano anteriore da 27 litri.

Un’elettrica tutta da guidare

La Jaguar I-Pace rappresenta un’alternativa alle auto termiche anche a livello dinamico, visto che riesce ad essere particolarmente a suo agio tra le curve. Merito della trazione integrale, con i due motori elettrici posizionati uno su ogni asse, del bilanciamento, oltre che dello sterzo rapido e preciso, e del pedale del freno particolarmente modulabile. La maniera progressiva in cui eroga i suoi 400 CV e 696 Nm di coppia, senza l’effetto on-off di alcune auto a batteria, inoltre, rende la guida naturale, e si fa presto ad entrare in sintonia con il suo spirito sportivo. Certo, il peso c’è, e va oltre i 2.000 kg, ma viene dissimulato dalla rapidità in cui entra in curva e dal feeling che il volante restituisce, oltre che dalla riserva di potenza sotto il piede destro davvero notevole. Un altro punto a favore della l-Pace è il comfort di marcia, in particolare nei trasferimenti autostradali, normalmente i più ostici per le elettriche, per via dei fruscii. L’insonorizzazione e la cura aerodinamica stemperano ogni possibile forma di rumore favorendo viaggi particolarmente comodi anche per via dell’assetto composto ma abile nello smorzare le asperità. Con una ricarica, viaggiando senza sfruttare tutto il potenziale dinamico della vettura, si percorrono circa 430 km nel ciclo misto, con consumi che si attestano intorno ai 15-16 kWh/100 km nei tratti urbani e tra i 20 ed i 21 kWh/100 km in autostrada (controllare). La batteria posta al centro del pianale della piattaforma ED7 è di 90 kWh, ed accetta fino a 100 kW dalle colonnine a corrente continua, per cui si può ricaricare da 0 all 80% in circa 40 minuti, mentre, sfruttando una colonnina a corrente alternata da 11 KW, in 8 ore e mezzo si ottiene una ricarica completa.

Prezzo: si parte da 96.400 euro

La Jaguar I-Pace, con il suo charme, la sua tecnologia e la sua qualità, ha un listino importante, visto che il prezzo d’attacco è di 96.400 euro. Attingendo alla lista degli accessori, pero, il costo può crescere rapidamente, visto che annovera optional, come il Dynamic Pack, al cui interno troviamo anche le sospensioni pneumatiche elettroniche, da 3.653 euro, o il climatizzatore a 4 zone da oltre 1.000 euro, per citarne alcuni.