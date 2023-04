Mazda 2 Hybrid: la gemella parsimoniosa

La Mazda 2 Hybrid è frutto di una collaborazione tra i marchi Mazda e Toyota, per cui è speculare alla Yaris Hybrid ma questo non è certo un difetto, anzi.

Mazda 2 Hybrid: similitudini di valore

Già dal design si capisce che la Mazda 2 Hybrid e la Toyota Yaris Hybrid sono praticamente la stessa auto. Ma il design dell’utilitaria giapponese è piacevole anche con i badge della Casa di Hiroshima, e spicca per il disegno delle ruote elegante. Rimangono i passaruota bombati, mentre dentro si apprezzano il vano di ricarica wireless per lo smartphone, e il display del sistema d’infotaiment da 8 pollici che si utilizza con facilità. Pratici i vani porta oggetti sulla plancia, che denotano attenzione alle esigenze degli automobilisti moderni e dei passeggeri.

Mazda 2 Hybrid: cuore parco e generoso

Con una power unit vincente, la Mazda 2 Hybrid è moderna e sostenibile. Infatti, il 1.5 benzina a 4 cilindri lavora con un motore elettrico da 80 CV e la vettura può contare su di una potenza di sistema di 116 CV. Non c’è il cambio, sostituito da un meccanismo epicicloidale, ma l’effetto scooter si manifesta solo quando si richiede tutta la potenza in maniera avida. L’aspetto più significativo di questa tecnologia associata alla vettura in questione sono i consumi da record.

Infatti, nei tratti extraurbani ad andatura moderata siamo riusciti a vedere percorrenze superiori persino ai 30 km/l. In autostrada si viaggia tranquillamente intorno ai 20 km/l, mentre in media, senza sforzarsi troppo, i 25 km/l sono sempre a portata di piede. Questa è evoluzione democratica, perché applicata ad una vettura destinata ad un’ampia fascia di automobilisti.

Prezzo da 21.850 euro

Il prezzo della Mazda 2 Hybrid parte da 21.850 euro. Si tratta di un costo che non tiene conto delle promozioni e degli sconti del caso, né degli eventuali incentivi. Ma comunque annovera una tecnologia pensata per il guidatore che lo agevola nella vita di tutti i giorni, anche pesando meno sulle finanze nelle soste da benzinaio.