Nissan Qashqai: con il mild hybrid l’elettrificazione è democratica

La Nissan Qashqai è la vettura che ha dato origine ai crossover di segmento C, e nella terza generazione prende la scossa mediante un’elettrificazione più o meno spinta. Se la e-Power è un’elettrica che non ha bisogno di cavi e colonnine, la variante mild hybrid si rivolge agli automobilisti che covano ancora un certo scetticismo verso l’elettrificazione di massa.

Nissan Qashqai: con il mild hybrid la scossa non fa paura

Con il 1.3 sovralimentato che si avvale dell’ausilio dell’ibrido leggero, la variante della Nissan Qashqai che abbiamo guidato, con i suoi 158 CV, beneficia di 18 CV ulteriori, rispetto al modello da 140 CV. Ne deriva uno scatto da 0 a 100 km/h coperto in 9,2 secondi. Anche se la sua dote migliore è l’equilibrio generale garantito da un assetto dalla giusta taratura.

Il rollio ed un cambio automatico che non apprezza una guida decisa, suggeriscono un’andatura fluida dove l’auto da il meglio di sé. In questo modo si apprezza il comfort di marcia di livello superiore. Inoltre, se non si forza l’andatura i consumi si attestano in circa 13-14 km/l di media. Per cui è la soluzione ideale per chi non copre grandi percorrenze annue e predilige una guida simile, quasi uguale, a quella di un’auto convenzionale.

Nissan Qashqai: buona la terza

La Nissan Qashqai di terza generazione è riuscita ad evolversi senza cambiare il suo DNA stilistico. I fari anteriori a freccia, la nuova calandra, i tagli sui paraurti, e l’andamento del terzo finestrino nella vista laterale, oltre al prolungamento delle firme luminose posteriori, denotano una certa modernità. La scritta Qashqai a grandi caratteri sopra la targa ricorda ai più distratti che è ancora un riferimento nella categoria.

L’abitacolo beneficia della strumentazione digitale da 12,3 pollici, mentre il display del sistema multimediale diventa da 9 pollici, si collega allo smartphone senza fili, e spicca per la sua fruibilità. Insomma, c’è una modernità di fondo non urlata, amichevole, anche se l’head-up display dalle dimensioni record, ben 10,8 pollici, offre un segnale inequivocabile di quanto la Qashqai si sia evoluta di generazione in generazione. Anche dal punto di vista della capacità di carico, visto che i 504 litri con i 5 posti in uso sottolineano una crescita della capienza del vano di carico di 74 litri.