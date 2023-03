Mazda CX-30 e-Skyactiv Homura: l’ibrida intelligente

La guida della Mazda CX-30 MY 2022 non risente dell’elettrificazione, il feeling è quello di sempre.

La Mazda CX-30 2022 si aggiorna con modifiche mirate che la rendono ancora più appetibile, e con la variante Homura esprime maggiore personalità. Look più sofisticato e contenuti tecnici sempre di riferimento per un brand cresciuto in termini di qualità anno dopo anno.

Mazda CX-30 2022: sempre più connessa

Con il MY 2022, la Mazda CX-30 guadagna una serie di funzionalità remote da sfruttare tramite l’app MyMazda. Questa consente di ricevere informazioni sullo stato della vettura, di controllare la chiusura delle portiere, e la posizione dell’auto: utilissima nei centri commerciali affollati. Inoltre, permette di inviare la destinazione al navigatore dell’auto mediante lo smartphone. Ed offre maggiore sicurezza grazie all’avviso di protezione da remoto, il soccorso stradale, e la chiamata d’emergenza eCall.

La serie speciale Homura si fa guardare

Con la versione speciale Homura, la Mazda CX- 30 sfoggia finiture esterne in nero lucido per i retrovisori, i particolari della calandra anteriore ed i cerchi in lega da 18 pollici. All’interno il nero del tessuto è reso più audace dalle cuciture rosse a contrasto. Mentre il portellone posteriore elettrico di serie, offre un’accesso semplificato al vano di carico.

Con il mild hybrid la guida è sempre quella giusta

La CX-30 Homura ci ha sorpreso con il sistema mild hybrid associato al 2.0 e-Skyactiv da 150 CV. Intanto la trasmissione è manuale a 6 rapporti, e poi il pedale del freno non risente dell’elettrificazione come su alcune concorrenti. La guida risulta fluida, precisa nell’impostazione delle curve, e la leva del cambio si manovra con un piacere da MX-5. Inoltre, l’auto è stata affinata e il contributo dell’elettrico arriva in maniera discreta, impercettibile.

Insomma, migliora l’esperienza al volante senza rinunce. Così, i consumi migliorano, è difficile scendere sotto i 15-16 km/l, ma stando accorti si può fare anche meglio, mentre la dinamica non viene per niente compromessa. In pratica, offre i vantaggi dell’elettrificazione lasciando al guidatore la possibilità di gestire l’auto senza filtri.

2000 euro per la cura estetica Homura

Per avere la CX-30 2.0 mild hybrid nella serie speciale Homura bisogna aggiungere ai 29.600 euro di listino altri 2.000 euro. Mentre per renderla ulteriormente affascinante con la vernice soul red crystal occorrono altri 1.250 euro, per un totale di 32.850 euro.