Alfa Romeo Tonale: elettrificata ma sempre sportiva

L’Alfa Romeo Tonale recentemente è stata svelata anche nella variante plug-in hybrid, ma intanto, in listino, la mild hybrid offre un concetto di elettrificazione che rifugge dalla necessità di ricarica.

Alfa Romeo Tonale: la dinamica della mild hybrid è da riferimento

La potenza dell’Alfa Romeo Tonale mild hybrid arriva a 160 CV, un valore che offre spunto e dinamicità, grazie anche alla sinergia con il cambio a doppia frizione a 7 rapporti. Ne derivano prestazioni interessanti: 8,8 secondi per scattare da 0-100 km/h, ed una velocità massima di 210 km/h. Ma è il comportamento dinamico in curva, anche con uno sterzo leggero nell’azione iniziale, a fare la differenza.

La Tonale, complice le nuove boccole, delle geometrie delle sospensioni riviste, ed ammortizzatori con FSD, ha un inserimento rapido, ed una tenacia nel mantenere la traiettoria decisamente rara nella sua categoria. Tra i SUV compatti, da questo punto di vista è diventata un riferimento, e in un tratto misto riesce persino a divertire, tenendo fede alla tradizione del Marchio. Con un retrotreno così stabile sull’asfalto non si sente la mancanza della trazione integrale della sorella alla spina.

Con il mild hybrid l’approccio all’elettrificazione è graduale

Il sistema ibrido dell’Alfa Romeo Tonale mild hybrid non è invadente, anzi. Il propulsore elettrico da 20 CV a 48 Volt sistemato nel cambio, ed abbinato ad una batteria da 0,8 kWh, consente di partire e di fare manovra in elettrico, e fornisce un contributo in accelerazione. Inoltre, non influisce più di tanto sulla massa complessiva, a tutto vantaggio dell’agilità in curva. In compenso, a livello di consumi, consente percorrenze nell’ordine dei 18 km/l che, nei tratti extraurbani, guidando con accortezza, possono salire fino a 20 km/l.

Perfetta per quattro, l’abitacolo ha poche sbavature

L’Alfa Romeo Tonale ha un’abitabilità perfetta per 4 persone, e con la trazione anteriore, in luogo della posteriore della Stelvio, riesce ad avere volumi interni speculari, ed un bagagliaio simile pur essendo più corta. E’ nata già avanzata dal punto di vista dell’infotainment, ed il display da 10,25 pollici con sistema operativo Android è rapido nel recepire i comandi e piuttosto completo.

Vanta anche delle scorciatoie per accedere al menu, sfrutta il sistema di navigazione Tom Tom e l’assistente vocale Amazon Alexa. Bella anche la strumentazione digitale da 12,3 pollici, da tenere con grafica vintage per un piacevole effetto retrò. Due gli aspetti da migliorare, il primo riguarda gli accoppiamenti di alcune plastiche della plancia, il secondo l’accessibilità posteriore. Questa è in parte ostacolata dalla forma dello sportello alla sua estremità.

Mild hybrid Super per avere tutto

La ricca variante Veloce dell’Alfa Romeo Stelvio 1.5 mild hybrid da 160 CV ha un listino di 45.300 euro. In pratica, 10.600 euro in meno dell’analoga versione PHEV. Considerando il momento attuale, questa motorizzazione è quella che concilia maggiormente la necessità di avere un’auto più sostenibile, con la volontà di molti automobilisti di non dover effettuare ricariche.