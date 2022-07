Audi Q3: doctor Audi e mister Sport

L’Audi Q3 è il modello con i Quattro Anelli preferito dagli italiani. Nel nostro paese è stata venduta dal 2018 in 42.600 esemplari e rappresenta il 53% delle vendite. Il motivo del suo successo passa anche attraverso una gamma completa tra cui spiccano due estremi particolarmente interessanti: la PHEV e la RS.

Audi Q3: la PHEV per una scelta sostenibile

La variante ibrida plug-in dell’Audi Q3 è spinta da un’unità a benzina che è il 1.4 TFSI, accoppiata ad un motore elettrico per una potenza complessiva di 245 CV. Il che le garantisce tanta spinta ed un vigore decisamente all’altezza anche degli automobilisti più esigenti. Ma la batteria da 13 kWh offre due vantaggi: consente di ricaricarla da casa in meno di 5 ore, e di percorre fino a 49 km ad impatto zero. Inoltre, volendo, si può preservare la carica durante i viaggi in autostrada, oppure sfruttare l’unità a benzina per ricaricare la batteria a mo’ di generatore. Il consiglio è quello di tenere sempre la batteria carica in modo da rendere irrisori i consumi di benzina in modalità ibrida (fino a 62 km/l dichiarati), ma anche quello di non spingere troppo se si bada ad autonomia e percorrenze.

Audi Q3 RS: un bolide da 400 CV

L’Audi Q3 RS è stato il primo SUV del Marchio a fregiarsi di questa mitica sigla, e la porta con un certo orgoglio. Per essere in grado di gestire i 400 CV ed i 480 Nm erogati dal ferocissimo 5 cilindri 2.5 sovralimentato presenta delle sospensioni DCC, lo sterzo progressivo, e, in frenata, si aiuta con i carboceramici. Inoltre, l’assetto è ribassato di 10 mm, e non manca l’apporto, indispensabile, della trazione integrale Quattro. Dopo tutto, è capace di bruciare lo scatto da 0 a 100 km/h in appena 4,5 secondi e, dove consentito, di raggiungere i 280 km/h. Tra i tornanti nei pressi di Champoluc (AO), ci ha letteralmente conquistato, con gli appoggi garantiti dalle grandi ruote e quel rombo unico nel suo genere. Spingendo il tasto RS sul volante, inoltre, si entra in un’altra dimensione, quella RS appunto, e si diventa una cosa sola con l’auto.

Proposte nelle varianti SUV e Sportback

Sia l’Audi Q3 PHEV che la RS sono offerte nelle due varianti del modello, vale a dire la SUV, e la Sportback. Quest’ultima decisamente più in linea con il carattere della RS. La prima parte da 48.800 euro, mentre la seconda ha un prezzo d’attacco di 72.200 euro, ed arriva ai 75.450 euro della Sportback. In questa configurazione sale anche il costo della PHEV, con un listino base di 52.450 euro. La gamma del SUV compatto di Audi però, tra questi due estremi per carattere e destinazione d’uso, offre anche modelli benzina con il 1.5 ed il 2.0 TFSI, e turbodiesel. Infatti troviamo anche il 2.0 TDI declinato nelle potenze di 150 CV e 200 CV. C’è poi la formula di noleggio variabile per i privati, che consente di cambiare una sola volta il piano scelto a fronte di una spesa di 40 euro in fase di contrattazione.