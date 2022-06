Honda Civic e:HEV: primo contatto

La Honda Civic e:HEV rappresenta uno spartiacque importate per l’iconico modello giapponese. Infatti, diventa elettrificata, anzi, esclusivamente elettrificata, con una sola power unit proposta per l’intera gamma. Si tratta di un’autentica rivoluzione per quest’auto che è sulla breccia dal lontano 1972 ed è giunta così alla generazione numero 11. Ma scopriamola nei dettagli e, soprattutto, vediamo come va su strada.

Honda Civic e:HEV: linea più morbida e filante

La Honda Civic e:HEV si presenta con proporzioni simili a quelle del modello precedente, dopotutto deriva da quello, anche se è stato rivisitato a fondo. Ecco, appunto, è stato rivisto in maniera intelligente, alla giapponese insomma, variando le dimensioni solamente nei punti cruciali. In questo modo non sottrarre spazio ad occupanti e bagagliaio nonostante la tecnologia evoluta che cela sotto pelle.

Nello specifico la lunghezza è cresciuta di 31 mm, il passo di 35 mm e l’altezza è diminuita di 27 mm. Inoltre, la carreggiata posteriore è stata incrementata di 18 mm. In questo modo la silhouette è più filante, soprattutto in virtù delle linee rese più morbide dall’abbandono degli spigoli vivi.

E’ un’auto pensata prendendo come riferimento le vetture destinate al mercato Europeo, e si vede, visto che rinuncia a qualche eccesso stilistico in nome di una maggiore purezza della linea. Di colpo torna alla memoria la Civic tondeggiante degli anni ’90, ma è solamente una fugace rimembranza.

Honda Civic e:HEV ti accoglie a bocchette aperte

Cambia fuori e cambia dentro la Honda Civic e:HEV, con quella serie d’accortezze che, nella vita di tutti i giorni, si rivelano pratiche e funzionali. Prendiamo le bocchette d’areazione, per esempio, ora sono state riviste ed hanno un raggio d’azione più ampio per non disturbare con un getto d’aria troppo diretto il viso degli occupanti.

Dopo 2 ore di viaggio abbiamo apprezzato questo particolare, così come la naturalezza con la quale consente al guidatore di accedere alle informazioni principali dai tasti del volante. Con quelli di destra si gestisce il quadrante di destra della strumentazione digitale da 10,2 pollici, mentre con quelli di sinistra il rispettivo quadrante.

Detta così sembra una cosa banale, ma all’atto pratico ci si distrae meno. Alcune concorrenti giocano con le grafiche, alla Honda hanno preferito puntare sulla chiarezza. La Casa giapponese ha rivisto persino i comandi presenti nella parte centrale della plancia con per soddisfare la sensazione tattile. La qualità però non è solamente percepita, è palpabile negli assemblaggi, nell’uso di plastiche di qualità, e nelle finiture.

A livello d’infotainment il dialogo con gli smartphone risulta agevole, e si può sfruttare il proprio device per navigare con le app utilizzate dalla maggioranza degli automobilisti.

Considerando le modifiche apportate a livello di dimensioni generali, lo spazio per le gambe di chi siede dietro è migliorato ma l’accessibilità, quando si prede posto sul divano posteriore, non è delle migliori. Inoltre, bisogna fare attenzione alla testa per non urtare il tetto.

Una ibrida che diverte

Chi sceglie una Honda Civic e:HEV lo fa anche per le sue caratteristiche di guida e, in effetti, sotto questo profilo la giapponese non delude, anzi, diverte. Nonostante la presenza di una trasmissione a rapporto fisso. Si tratta di un elemento che molti erroneamente ancora continuano a definire CVT, capace di scongiurare quello che è lo spauracchio per ogni ibrida: il temutissimo effetto scooter.

Selezionando la modalità Sport, sembra che avvengano cambiate reali, anche se sono simulate. Oltre tutto, con la complicità delle casse acustiche, il suono gratifica l’udito, riportando alla mente quello delle sportive autentiche.

L’auto, inoltre, riconosce i tratti misti e ricchi di curve, e si predispone nel fornire più alti regimi di rotazione. Una manna per chi ama guidare con brio sul misto, anche per via di una scocca irrigidita ai livelli dell’ultima Civic Type-R.

Lo sterzo preciso, l’assetto migliorato ed il baricentro più basso fanno il resto, quindi non pensiate che sia un’auto per pigri guardandola con il pregiudizio dell’ibrido. Lo scatto da 0 a 100 km/h d’altra parte, con il tempo di 7,8 secondi, testimonia la sua brillantezza di fondo.

Consumi ridotti con l’ibrido

Questo però è solo un lato della Civic e:HEV, perché in città e nei tratti autostradali è confortevole sia nell’assorbimento delle sospensioni, sia dal punto di vista dell’acustica interna. Nella guida in autostrada l’auto adesso sfrutta maggiormente il motore termico, e questo aiuta a migliorare comfort e consumi.

Passiamo ad analizzare le percorrenze, il dato di 4,7 l/100 km di media è reale, e, con un pò di accortezza, sul percorso giusto, si riesce anche a scendere sotto i 4 l/100 km. Noi abbiamo visto anche un 3,9 l/100 km e qualche collega è addirittura arrivato a 3,6… Spingendo si sale fino ai 5,2, 5,7 l/100 km, quindi anche quando ci si diverte la Civic e:HEV non spaventa dal punto di vista dei consumi.

L’auto fondamentalmente, cerca di sfruttare il più possibile il motore elettrico che, con i suoi 135 kW, è più potente del termico 2 litri a ciclo Atkinson da 105 kW. L’unità termica adesso ha un’efficienza da riferimento che arriva al 41% e sfrutta l’iniezione multipla per avere un rapporto di compressione elevato, precisamente di 13.9.

Tutto il comparto ibrido è stato migliorato rispetto ai modelli antecedenti alla Honda Civic e:HEV, a cominciare dalla batteria, che è più leggera di 1 kg. Questa arriva ad una capacità di 1,05 kWh con le sue 72 celle. La vettura in questione, inoltre, è un’auto furba, che sfrutta le mappe di navigazione per riconoscere le discese ed enfatizzare il recupero di energia.

Ma è anche una vettura sicura con gli ADAS di livello 2 che adesso le consento di ripartire anche da fermo con il cruise control adattivo inserito, mantenendo, nel contempo, il centro della carreggiata. Non mancano i fari a matrice di LED con abbaglianti adattivi (Advance). Questi gestiscono i fasci luminosi tenendo conto della presenza di pedoni e di altre auto che sopraggiungono in senso opposto.

Arriverà ad ottobre con un listino che parte da 34.200 euro

In vendita da ottobre, con prezzi a partire dai 34.200 euro della versione Elegance, la Honda Civic e:HEV ha un listino che arriva fino ai 38.700 euro della variante Advance, passando per i 35.300 euro della Sport.

Disponibile in 5 colorazioni, tra cui il nuovo Sonic Grey Pearl, presenta tre tipologie d’interni, tessuto, ecopelle/tessuto, pelle/ecopelle, in base all’allestimento prescelto.

La dotazione è di tutto rispetto, visto che già dalla Elegance si hanno, di serie, il climatizzatore automatico bi-zona, i sensori di parcheggio anteriori e posteriori e la retrocamera. Inoltre, è presente il Sistema Honda Connect con navigatore e schermo da 9 pollici, i fari a LED ed i cerchi da 17 pollici bicolor.