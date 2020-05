Renault Koleos Blue 150 Xtronic Executive: la prova su strada

Con il 1.7 turbodiesel la Koleos garantisce una guida fluida e piacevole anche per via del cambio automatico CVT

Fresca di restyling, la Renault Koleos sfoggia nuove motorizzazioni, tra cui il 1.7 turbodiesel che abbiamo provato in abbinamento al cambio automatico a variazione continua CVT ed all’allestimento Executive. Grazie ad un ottimo rapporto prezzo/dotazione, il SUV della Losanga nella variante a trazione anteriore diventa un’alternativa a baricentro alto alle wagon di grandi dimensioni.

Esterni: rivista nei dettagli

L’estetica della Koleos era già apprezzata e in linea con gli ultimi modelli del brand francese, per cui è stata rivista solo in alcuni dettagli quali la calandra, che adesso vanta listelli più grandi, nelle cromature, disseminate in tutta la carrozzeria, e tramite una nuova terza luce di stop al posteriore, dove spicca anche il disegno differente degli scarichi. Per il resto, le proporzioni rimangono quelle conosciute, così come il design generale piacevole ed equilibrato. Le dimensioni sono importanti, con una lunghezza di 4,67 metri, ma d’altra parte la base di partenza, condivisa con Talisman ed Espace, indica l’appartenenza ad un segmento superiore a quello delle compatte in cui troviamo la sorella minore Kadjar.

Interni: finiture più curate

L’abitacolo della Koleos guadagna una maggiore cura nelle finiture con il restyling che ha portato nuovi elementi sulla plancia e, soprattutto, plastiche morbide anche nella parte bassa. Spaziosa per 5, ma comoda per 4, a causa del posto centrale che offre poco spazio per le gambe, e con un bagagliaio da 493 litri, che ospita al posto della ruota di scorta un prezioso elemento del sistema audio Bose da 13 altoparlanti (optional), questa vettura dall’aspetto originale mette in mostra al centro della console centrale lo schermo verticale del sistema d’infotainment da 8,7 pollici compatibile con gli smartphone e dotato di mappe 3D del navigatore satellitare. Pratico il climatizzatore bi-zona che può contare sulle manopole per evitare distrazioni durante la marcia.

Al volante: fluida e sicura

Nonostante una massa importante di circa 1.800 kg, la Koleos si muove con una certa disinvoltura: merito della coppia del 1.7 turbodiesel, ben 340 Nm, e del cambio a variazione continua con 7 rapporti virtuali che consente di sfruttare l’erogazione del motore da 150 CV in maniera ottimale, riducendo nel contempo l’effetto scooter tipico di questo genere di trasmissioni. Niente male, se si considera che questa unità emette 20 g/km di Co2 in meno rispetto al 2 litri precedente. Il downsizing dunque ha funzionato, ma se avete necessità di un motore più prestante c’è sempre il 2 litri a gasolio da 190 CV e 380 Nm di coppia associato alla trazione integrale.

Il fatto è che non tutti hanno bisogno di una vettura capace di andare anche oltre l’asfalto, a volte bastano le due ruote motrici anteriori per l’utilizzo quotidiano, per cui avere meno potenza ma con meno peso da portarsi in giro non fa rimpiangere troppo una maggiore cavalleria. I consumi sono interessanti, visto che oscillano tra i 15 ed i 16 km/l, mentre il comfort è quello di una berlina alto di gamma, garantito dalla buona insonorizzazione e dall’assorbimento delle sospensioni nonostante i cerchi siano da 19 pollici. Dal punto di vista della sicurezza attiva la Koleos Executive offre di serie il sistema di riconoscimento dei segnali stradali, la frenata d’emergenza con riconoscimento pedoni, il dispositivo che evita il colpo di sonno del conducente e quello capace di rilevare altri veicoli nell’angolo cieco dei retrovisori, oltre ai sensori di parcheggio anteriori e posteriori ed alla retrocamera.

Prezzo: 37.450 euro

Con un prezzo di 37.450 euro ed una dotazione di serie che include anche i fari full LED, i vetri oscurati ed i cerchi da 19 pollici, oltre a tutti i sistemi di sicurezza attiva citati in precedenza, la Koleos 1.7 turbodiesel, forte anche del cambio automatico e di un motore nuovo, è senza dubbio allettante per chi cerca un’auto dalla linea piacevole, spaziosa, sicura e ben rifinita.

7.8 IL NOSTRO VOTO Design 7.5 Comfort 8.5 Prestazioni 7.5 Consumi 8 Prezzo 7.5

Pro Motore

Finiture

Comfort