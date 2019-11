Bmw X7 M50D: la prova su strada

Vanta misure americane e un comfort da limousine per viaggi a 5 stelle, ma è sempre una BMW e lo dimostra con il suo motore possente.

Il mercato vede protagonisti i B-SUV ma ci sono Brand che esplorano ogni nicchia disponibile tra cui BMW, come dimostra la nuova X7, la vettura a ruote alte più imponente della Casa dell’Elica. L’abbiamo provata nella variante diesel più potente con tanta coppia da non sentire il peso di un’auto di taglia XXL.

Esterno: eleganza a baricentro alto

Con una lunghezza di 5,15 metri, una larghezza di 2,22 metri ed un’altezza di 1,81 metri, la X7 è pensata per affrontare senza timori reverenziali le concorrenti del mercato Nord Americano, ma non mancano le cromature del caso che sottolineano la sua natura premium. In pratica è una limousine a ruote alte e le proporzioni riflettono una generosa abitabilità interna. Il frontale mette in evidenza il doppio rene dalle dimensioni esagerate affiancato da gruppi ottici sottili disponibili anche con tecnologia laser, la fiancata presenta una superficie vetrata importante, e dietro spiccano i gruppi ottici uniti da un elemento cromato.

Interno: spazio e lusso in abbondanza

La X7 non teme il confronto con le classiche ammiraglie ed il passo di 3,10 metri consente di avere 3 file di sedili con quella più arretrata meno agevole da raggiungere anche se c’è un meccanismo elettrico che fa avanzare i sedili della seconda fila. Di fronte al guidatore c’è la strumentazione digitale da 12,3 pollici che, insieme al sistema d’infotainment con schermo da 10 pollici, riprende quella che ha debuttato sulla X5 con tanto di comandi vocali e gestuali, ma con la pecca di non supportare gli smartphone con sistema operativo Android. Finiture in pelle Vernasca e accoppiamenti sono di gran pregio e le luci ambientali scaldano l’atmosfera dopo il tramonto, non mancano due schermi in stile tablet in cui si può persino vedere la TV posizionati dietro i sedili anteriori. Per quanto riguarda il bagagliaio bisogna considerare che ha una capienza variabile: 326 litri con tutte le tre file di sedili alzate, e fino a 2.120 litri con tutte le sedute abbassate. A proposito di posti a sedere, la X7 si può scegliere nella configurazione a 6 o a 7 posti, mentre il climatizzatore automatico può essere anche a 5 zone.

Al volante: reattiva ma occhio alle dimensioni ed al rollio

Con il 3.0 litri 6 cilindri dotato di 4 turbo la X7 non fatica minimamente a spostare una massa di 2.500 kg, merito di una coppia di 760 Nm che mette in secondo piano anche una potenza ragguardevole di ben 400 CV. Piuttosto bisogna fare i conti con un’altezza da terra di ben 22 cm che l’elettronica difficilmente riesce a contrastare, così anche selezionando la modalità di guida più sportiva il rollio risulta decisamente evidente, e quest’ultimo non solo disturba nella guida impegnata, ma va ad influire negativamente anche sul comfort di marcia che rimane di alto livello per l’insonorizzazione eccellente, la qualità degli interni e la comodità delle sedute. Le dimensioni esagerate dunque, se da una parte offrono spazio in abbondanza, dall’altra influenzano la dinamica e rendono poco agevole la vita in città e nel quotidiano, perché nonostante le telecamere e i sensori risulta veramente difficile trovare un parcheggio idoneo alla sua mole che non sembra provocare effetti disastrosi sui consumi, visto che le percorrenze si attestano sui 13 km/l viaggiando con il piede leggero. La trazione integrale, le sospensioni pneumatiche e gli ammortizzatori a controllo elettronico contribuiscono a rendere ogni viaggio più sicuro e a gestire un’esuberanza che consente di scattare alla stregua di una sportiva: lo 0-100 km/h è coperto in appena 5,2 secondi.

Prezzo: 118.200 euro

La X7 M50d a 6 posti ha un costo di 118.200 euro ma non è difficile arrivare a cifre molto più elevate, basta lasciarsi sedurre dai tanti accessori disponibili nella nutrita lista degli optional.

BMW X7 M50d: la prova su strada Vedi tutte le immagini +140

7.8 IL NOSTRO VOTO Design 7 Comfort 8.5 Prestazioni 9 Consumi 7.5 Prezzo 7

Pro Comfort

Finiture

Spazio a bordo.