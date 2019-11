Hyundai Kona Hybrid: la prova su strada

Abbiamo svolto un accurato test drive a bordo della Hyundai Kona Hybrid, l’ultima versione del collaudato B-SUV coreano. Un’auto tutta da scoprire.

Hyundai Kona Hybrid è un SUV di segmento B dal design moderno e accattivante, una vettura ideale per una clientela giovanile, grazie al suo design personale, alle sue qualità di spaziosità, praticità, e per il suo essere con questa versione anche eco-friendly. Infatti dopo le motorizzazioni benzina, diesel ed elettrica, Hyundai ha lanciato la Kona Hybrid, un’auto che noi abbiamo potuto provare e conoscere in modo approfondito grazie a uno specifico test drive. Andiamo a scoprirla nel dettaglio.

Design che conquista

La Hyundai Kona Hybrid non passa inosservata nella nuova colorazione Blue Lagoon, una tinta dalla forte personalità per una vettura che cerca di stupire con delle armi emozionali. Le differenze con le versioni benzina e diesel sono minime, se non per i badge specifici della versione Hybrid che si trovano sui due passaruota anteriori e sul portellone posteriore. Per il resto esteticamente rimane salda all’anteriore l’ampia calandra Cascading Grille, così come rimane al suo posto il gruppo ottico sviluppato su due livelli, il quale può rese ancora più moderno con la tecnologia full LED (disponibile di serie con l’allestimento Excellence). In aggiunta sulla versione Hybrid ci sono degli specifici cerchi in lega da 16” o 18”, che donano ancora più fascino al corpo vettura, specialmente nel caso di quelli più grandi.

Anche al suo interno si nota un lavoro che ha reso l’abitacolo molto curato e attento alle tendenze del momento. La cura dei dettagli è più che buona, grazie agli inserti bianchi intorno alle bocchette dell’aria e alla leva del cambio che fanno da contrasto al nero lucido che si trova nel resto dell’interno. La vettura della nostra prova, in allestimento XPrime, ha delle sedute in misto pelle-tessuto, molto comode e belle, anche se manca la regolazione in altezza per il sedile del passeggero.

Infotainment all’avanguardia

Hyundai Kona Hybrid offre un assortimento ricco e pronto a soddisfare le più disparate esigenze per quanta riguarda la multimedialità. La vettura da noi prova aveva il sistema Audio Video Navigation da 10,25”, che si comanda con un touchscreen rapido nella risposta e semplice nell’utilizzo delle sue funzionalità. Molto efficace il navigatore satellitare, sempre pronto, aggiornato e di chiara lettura. Immancabile il reparto per la riproduzione dei file multimediali, che gode anche della compatibilità con Apple Car Play e Android Auto.

Prova su strada

Su strada la Hyundai Kona Hybrid è stata una bella scoperta, per tanti motivi. Prima di tutto sotto al cofano si trovano un motore termico 1.6 GDI da 105 CV e un motore elettrico a magneti permanenti alle batterie agli ioni di litio da 1,56 kWh, in grado di sviluppare 43,5 cavalli. Tutto questo si traduci in un powetrain da 141 CV e 265 Nm di coppia, che si dimostra brillante e fluido, specie a regimi più bassi. Manca forse qualcosa in allungo, ma le prestazioni ci sono e ci si può divertire, qualora si voglia azzardare una guida più sportiva. Il secondo punto di forza sta nei consumi, che sono una vera sorpresa, infatti Hyundai dichiara un consumo medio di 20 km/l, e possiamo affermare che specialmente in strade extraurbane questo dato più che mai vero. In città, nell’intenso traffico urbano, la Kona si rivela un’ottima alleata, perché a velocità inferiori ai 50 km/h si viaggia tranquillamente in modalità elettrica. Questo permette di consumare meno, inquinare meno e con maggiore confort acustico, data l’assenza del rumore proveniente dal cofano motore.

Altro aspetto, il cambio automatico DCT a 6 marce, con paddle al volante, è un elemento che innalza il piacere di guida, anche quando si prova ad utilizzare la modalità Sport, che regala un po’ di brio a questo SUV compatto. Altri elementi degni di nota sono il confort, la silenziosità dell’abitacolo e la precisione del suo sterzo, puntale in marcia e morbido in manovra. A bordo sono presenti molti ADAS, tra cui la frenata automatica di emergenza con riconoscimento veicoli, pedoni e ciclisti, lo Smart Cruise Control (SCC), il mantenimento attivo della corsia e il mantenimento al centro della carreggiata. Alcuni di essi però possono risultare invasivi in alcuni frangenti.

Prezzi e allestimenti

Sono disponibili tre livelli di allestimento per Kona Hybrid: XTech che parte da un prezzo di 26.300 euro; XPrime (quello della nostra prova) più ricco e già ben equipaggiato che ha un costo di 28.000 euro; ed Excellence il top della gamma che ha un valore di 32.000 euro.

Hyundai Kona Hybrid: la prova su strada Vedi tutte le immagini +145

7.5 IL NOSTRO VOTO Design 8.5 Comfort 8 Prestazioni 7 Consumi 8 Prezzo 7

Pro Design; Confort; Consumi