Un drammatico incidente ha coinvolto una delle prime Tesla Model Y Juniper Launch Edition consegnate negli Stati Uniti. L’auto, simbolo dell’innovazione tecnologica di Tesla, ha percorso appena 300 Km prima di subire un impatto devastante in Texas. L’incidente ha causato danni significativi, con la ruota anteriore destra completamente divelta insieme a componenti essenziali come mozzo, disco freno e braccio della sospensione. Nonostante la gravità dell’evento, il sistema elettrico della vettura è rimasto sorprendentemente intatto, consentendo ancora l’accensione del veicolo.

Non si sono aperti gli airbag

Il modello, introdotto recentemente sul mercato con un prezzo base di 59.990 dollari, include di serie il sistema di guida autonoma Full Self-Driving, una delle tecnologie più avanzate del settore. Tuttavia, l’incidente ha sollevato interrogativi sulla sicurezza di questi sistemi, soprattutto considerando il mancato intervento degli airbag durante l’impatto. Questo dettaglio, insieme ai danni evidenti sulla carrozzeria lato passeggero, ha acceso il dibattito tra esperti e appassionati di auto elettrica.

Veicolo all’asta

Il veicolo danneggiato è stato messo all’asta presso Copart a Houston, Texas, attirando l’interesse di acquirenti interessati al recupero di componenti. Data l’entità dei danni, un ripristino completo sembra economicamente poco vantaggioso. La decisione finale sul futuro dell’auto dipenderà dall’offerta vincente e dalla valutazione tecnica dei componenti ancora utilizzabili.

Questo incidente della Tesla Model Y Juniper sottolinea come anche veicoli tecnologicamente avanzati come la Juniper Launch Edition non siano immuni da eventi di questa portata. Con la crescente diffusione delle auto elettriche, è probabile che episodi simili continuino a stimolare discussioni accese tra sostenitori e critici del marchio Tesla e delle sue innovazioni.