Tempi difficili per Tesla: il colosso dei veicoli elettrici guidato da Elon Musk sta affrontando una delle sue fasi più critiche. Con un crollo delle azioni Tesla del 42% nel 2025, l’azienda sembra risentire della pressione di una concorrenza sempre più aggressiva e di un calo significativo nell’interesse dei consumatori. Secondo S&P Global Mobility, le vendite negli Stati Uniti sono diminuite dell’11% rispetto all’anno precedente, mentre marchi come Ford, Chevrolet e Volkswagen continuano a guadagnare terreno.

Il crollo dell’immagine

Parallelamente, la considerazione dei consumatori per i nuovi modelli Tesla è scesa all’1,8%, un minimo storico che riflette il crescente disinteresse verso il brand. Questa percentuale, riportata da Edmunds, è lontana dal picco del 3,3% raggiunto lo scorso novembre, sottolineando una perdita di appeal per un marchio che una volta dominava il mercato.

In questo scenario di incertezza, Elon Musk ha deciso di puntare su una nuova scommessa tecnologica: il robot umanoide Optimus. Durante l’ultima riunione trimestrale, Musk ha annunciato l’ambizioso obiettivo di produrre tra le 5.000 e le 12.000 unità entro la fine dell’anno. Il CEO ha descritto il progetto come una “legione romana spaventosa”, con un utilizzo iniziale prioritario per i dipendenti Tesla. La promessa è che Optimus sarà operativo al di fuori degli ambienti aziendali già nella seconda metà del prossimo anno.

Un futuro incerto

Il futuro di Tesla rimane incerto. La necessità di contrastare una concorrenza sempre più agguerrita e di riconquistare la fiducia dei consumatori rappresenta una sfida significativa. Resta da vedere se la diversificazione tecnologica, rappresentata dal progetto Optimus, sarà sufficiente a risollevare il valore delle azioni e a riposizionare Tesla come leader nell’innovazione tecnologica.