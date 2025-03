Il sogno dell’impermeabilità del Tesla Cybertruck si è letteralmente infranto nelle acque del Ventura Harbor in California. Lunedì scorso, il celebre pickup elettrico di Tesla si è trasformato in un “sottomarino involontario" durante un maldestro tentativo di varare una moto d’acqua. L’episodio, oltre a suscitare scalpore, ha messo in discussione le audaci dichiarazioni di Elon Musk, che nel 2022 aveva promesso la capacità del veicolo di “attraversare mari non troppo agitati".

Il recupero del veicolo ha richiesto l’intervento di un team specializzato composto da sommozzatori e vigili del fuoco. Le immagini diffuse mostrano un Tesla Cybertruck inzuppato di acqua salata, smentendo clamorosamente le aspettative create dalle dichiarazioni ufficiali. Gli esperti temono che il contatto con l’acqua marina possa compromettere irreparabilmente l’elettronica e le batterie, rendendo il danno irreversibile. Questo potrebbe rappresentare un duro colpo per l‘immagine del pickup, già oggetto di grande attenzione nel settore dei veicoli elettrici.

Sui social media, l’episodio ha scatenato una pioggia di commenti ironici, con molti utenti che hanno ripreso il tweet di Musk come simbolo di promesse non mantenute. L’incidente non è solo un problema di immagine, ma anche un monito per Tesla, evidenziando la necessità di un approccio più cauto nella comunicazione delle capacità dei propri prodotti.

Con il Tesla Cybertruck ancora in fase di sviluppo per la produzione di massa, questa vicenda potrebbe rappresentare una lezione importante per il futuro dell’innovazione tecnologica nel settore automobilistico. Il confine tra innovazione e realtà si è dimostrato più sottile di quanto Elon Musk avesse immaginato.