Tesla Cybertruck, il rivoluzionario pickup elettrico firmato Elon Musk, ha recentemente raggiunto un traguardo significativo in termini di sicurezza stradale. L’ente americano NHTSA ha conferito al veicolo il massimo riconoscimento nei crash test, dimostrando ancora una volta gli elevati standard tecnologici di Tesla nel settore.

Tesla Cybertruck, cinque stelle

Il Tesla Cybertruck ha ottenuto cinque stelle complessive nelle prove di impatto frontale e laterale, mostrando prestazioni straordinarie nella protezione degli occupanti. Nei crash test frontali, condotti a 56,3 km/h, il conducente è stato protetto in modo eccellente, ottenendo il massimo punteggio, mentre il passeggero ha ricevuto quattro stelle. Questo risultato è stato possibile grazie all’efficacia degli airbag principali, anche se quello per le ginocchia non è stato testato poiché non previsto in questa tipologia di verifica.

Impressionanti anche i risultati delle prove d’impatto laterale. Il pickup ha ottenuto il massimo dei voti sia nella simulazione di collisione all’incrocio a 62 km/h sia nell’urto contro un palo rigido a 32 km/h, dimostrando un’eccellente capacità di protezione. Questi risultati consolidano il Cybertruck come un punto di riferimento nel segmento dei pickup elettrici.

Margini di miglioramento

L’unico aspetto con margini di miglioramento riguarda il test di ribaltamento, dove il veicolo ha ricevuto quattro stelle, con una probabilità di cappottamento stimata al 12,4%. Questo dato, seppur positivo per un veicolo di grandi dimensioni, rappresenta un’area di potenziale sviluppo futuro.

Nonostante le iniziali incertezze dovute ai ritardi nella certificazione, il Tesla Cybertruck conferma la sua leadership in termini di sicurezza e innovazione, rafforzando ulteriormente la reputazione di Tesla come pioniere nel settore della mobilità elettrica.