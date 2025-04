Possedere una Tesla negli Stati Uniti non è solo una questione di prestigio tecnologico, ma anche di costi che crescono in modo vertiginoso. I premi assicurativi per i veicoli del marchio di Elon Musk stanno raggiungendo cifre record, rendendo sempre più oneroso il mantenimento di queste auto elettriche. Secondo un rapporto di Insurify, mentre il premio medio per una copertura completa negli USA è aumentato del 10% nell’ultimo anno, i modelli Tesla hanno subito rincari molto più significativi.

Tra i modelli più colpiti spicca la Model Y, che ha registrato un aumento del 29% rispetto all’anno precedente, portando il costo annuo a ben 3.996 dollari. Non è da meno la Model 3, con un incremento del 24% e un premio medio di 4.364 dollari, seguita dalla Model X, che con un aumento del 22% arriva a 4.046 dollari. Questi numeri sono sensibilmente più alti rispetto a quelli di altre vetture premium, come la BMW Serie 5, che ha visto un aumento del 19%.

Ma cosa c’è dietro a questi aumenti spropositati? Uno dei fattori principali è rappresentato dai costi di riparazione, che risultano particolarmente elevati per le Tesla. Le officine specializzate sono poche e le riparazioni richiedono componenti costosi, spesso esclusivi. In molti casi, le compagnie assicurative preferiscono dichiarare il veicolo come rottamato piuttosto che affrontare spese di riparazione astronomiche. Questo non solo influisce sui costi assicurativi, ma anche sul valore residuo delle vetture.

Un altro elemento che sta incidendo negativamente è il crescente fenomeno del vandalismo Tesla. Le auto del marchio, spesso simbolo di innovazione e status, sono diventate bersagli di atti vandalici. Alcuni analisti collegano questo fenomeno alla figura polarizzante di Elon Musk, il cui impatto mediatico ha reso Tesla un marchio tanto amato quanto controverso.

Per far fronte a queste problematiche, Tesla ha avviato diverse iniziative. Tra queste, l’apertura di officine di riparazione interne per ridurre i costi e i tempi di manutenzione. Inoltre, l’azienda ha lanciato una propria linea assicurativa, pensata per offrire tariffe più competitive rispetto a quelle delle compagnie tradizionali. Tuttavia, l’effetto di queste misure sui premi assicurativi rimane limitato, lasciando molti clienti insoddisfatti.

Il rapporto di Insurify, basato sull’analisi di oltre 97 milioni di preventivi, sottolinea come questi fattori possano influenzare significativamente le decisioni d’acquisto future. Per Tesla, il rischio è che questi costi elevati possano frenare l’entusiasmo dei consumatori per i veicoli elettrici, proprio in un momento in cui la concorrenza nel settore si fa sempre più agguerrita.