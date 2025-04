Il mercato delle auto elettriche sta attraversando una fase di trasformazione profonda, e al centro di questa tempesta si trova Tesla, il marchio simbolo della mobilità elettrica. Tuttavia, l’azienda guidata da Elon Musk sta affrontando sfide inedite che mettono a rischio la sua leadership. Con oltre 13.000 veicoli usati messi in vendita ogni settimana a marzo 2025, e un incremento del 67% rispetto all’anno precedente, il mercato dell’usato si rivela un indicatore chiave del malessere che affligge il brand. Questa situazione evidenzia un cambio di rotta da parte dei consumatori, sempre più propensi a liberarsi delle loro Tesla.

Uno dei principali fattori di questa crisi è legato alle proteste contro Elon Musk, una figura polarizzante nel panorama internazionale. Le sue controversie politiche hanno alimentato manifestazioni in diverse città europee, culminando in episodi di vandalismo che hanno preso di mira showroom e veicoli Tesla. A Milano, un fantoccio raffigurante Musk è stato appeso in Piazzale Loreto, mentre a Roma e nei Paesi Bassi si sono verificati danneggiamenti ai veicoli. Questo clima di tensione sta influenzando negativamente l’immagine pubblica dell’azienda.

Le ripercussioni sul fronte commerciale sono altrettanto evidenti. Nel primo trimestre del 2025, le vendite di nuovi modelli Tesla negli Stati Uniti hanno subito un calo del 9% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, in netto contrasto con la crescita generale del 10,6% registrata dal mercato delle auto elettriche. Questa tendenza negativa mette in luce la difficoltà di Tesla nel mantenere il passo con un settore in rapida evoluzione.

La concorrenza, infatti, non resta a guardare. GM e Hyundai stanno guadagnando terreno in modo significativo. General Motors ha quasi raddoppiato le vendite di veicoli elettrici, superando le 30.000 unità nel primo trimestre del 2025. Hyundai, dal canto suo, continua a erodere la leadership di Tesla con una gamma di modelli sempre più competitiva. Questa pressione da parte di rivali agguerriti rende ancora più ardua la sfida per l’azienda di Musk.

Usato alla spina

Parallelamente, il mercato dell’usato elettrico sta vivendo un momento di espansione. Secondo AutoScout24, la domanda di auto elettriche di seconda mano è cresciuta del 37% nel 2024, con la Tesla Model 3 che rimane il modello più richiesto. Tuttavia, i prezzi medi sono diminuiti del 17%, segnalando una compressione dei margini per i rivenditori. Questo fenomeno rappresenta un ulteriore segnale di come il mercato stia evolvendo verso nuove dinamiche.

Per Tesla, il futuro appare incerto. L’azienda deve affrontare la sfida di riconquistare la fiducia del pubblico e riposizionarsi in un mercato sempre più competitivo. Sarà fondamentale trovare un equilibrio tra l’innovazione tecnologica e una gestione oculata dell’immagine aziendale, elementi essenziali per mantenere la rilevanza in un settore in costante cambiamento.