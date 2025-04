Tesla è al centro di una crisi che scuote profondamente il settore delle auto elettriche. Il calo delle consegne globali del 13% e il crollo del 10% in borsa in un solo giorno hanno evidenziato un momento di forte instabilità per l’azienda. A ciò si aggiungono le previsioni sugli utili trimestrali, riviste al ribasso a 0,36 dollari per azione, un segnale chiaro delle difficoltà che la compagnia sta affrontando.

Tesla sprofonda

Uno dei fattori chiave di questa crisi è la crescente crisi reputazionale legata al comportamento del CEO, Elon Musk. Le sue posizioni politiche divisive e le apparizioni pubbliche controverse hanno alienato una parte significativa della clientela tradizionale di Tesla, compromettendo l’immagine di un marchio sinonimo di innovazione e sostenibilità. L’analista Ryan Brinkman di JPMorgan ha sottolineato come il danno d’immagine stia pesando particolarmente sulle vendite nei mercati europei, con recuperi parziali solo in alcune aree come Italia e Spagna.

A peggiorare il quadro, i nuovi dazi doganali introdotti dall’amministrazione americana stanno incrementando i costi di produzione, colpendo un’azienda che già affronta sfide interne ed esterne. Sebbene Tesla assembli i veicoli destinati al mercato statunitense negli stabilimenti in California e Texas, i dazi aggiuntivi rappresentano un ulteriore ostacolo alla competitività.

Calo delle consegne

Le prospettive per Tesla sono ora a un bivio. Il calo consegne Tesla, unito ai problemi reputazionali e all’aumento dei costi, pone l’azienda di fronte a scelte strategiche cruciali. La capacità di rispondere a queste sfide determinerà se Tesla continuerà a essere un pioniere della mobilità elettrica o se rischierà di essere ricordata come una meteora nel panorama automobilistico.