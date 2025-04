Tesla accusata di manipolare i contachilometri: scoppia la polemica

Tesla si trova al centro di una nuova controversia legale che rischia di scuotere non solo la reputazione dell’azienda ma anche l’intero settore delle auto elettriche. Un’accusa di manipolazione chilometraggio ha sollevato dubbi sui metodi utilizzati per calcolare il chilometraggio delle vetture, mettendo in discussione la trasparenza operativa del colosso guidato da Elon Musk.

Il caso è stato avviato da Nyree Hinton, proprietaria di una Tesla Model Y, che ha deciso di portare l’azienda in tribunale dopo aver riscontrato anomalie nel contachilometri del suo veicolo. Secondo la querelante, il chilometraggio del suo veicolo, acquistato nel dicembre 2022, è aumentato in modo sospetto proprio mentre si avvicinava alla scadenza della garanzia Tesla. In particolare, Hinton ha osservato un incremento della media giornaliera da 55,54 miglia a 72,53 miglia, nonostante le sue abitudini di guida fossero rimaste invariate.

Il problema di Tesla

Il cuore dell’accusa risiede nel sospetto che Tesla utilizzi algoritmi predittivi basati sul consumo energetico per calcolare il chilometraggio, invece di affidarsi a sistemi di misurazione diretti come il GPS o contachilometri meccanici. Questa metodologia, secondo la denuncia, potrebbe gonfiare il chilometraggio fino al 117%, costringendo i clienti a pagare riparazioni non coperte dalla garanzia o ad acquistare estensioni di garanzia in anticipo.

La questione si complica ulteriormente con l’esistenza di un brevetto Tesla che descrive un sistema di calcolo del chilometraggio basato su fattori di conversione variabili. Questa scelta, pur innovativa, solleva dubbi sulla trasparenza dell’azienda, considerando che Tesla dispone già di tecnologie GPS avanzate che potrebbero garantire misurazioni più precise.

Non è un caso isolato

Non è la prima volta che emergono dubbi sulla gestione del chilometraggio da parte di Tesla. Forum online come Reddit e Tesla Motors Club sono da anni il teatro di discussioni su anomalie simili, con numerosi utenti che segnalano discrepanze tra il chilometraggio reale e quello visualizzato. Tuttavia, l’azione legale intrapresa da Hinton rappresenta uno dei primi tentativi di affrontare formalmente la questione.

Se le accuse venissero confermate, le ripercussioni potrebbero essere significative. Oltre a danneggiare l’immagine di Tesla, il caso potrebbe portare a una revisione delle normative sui metodi di calcolo del chilometraggio e a maggiori tutele per i consumatori. Questo potrebbe influenzare non solo Tesla ma anche altri produttori di auto elettriche, costringendoli a rivedere i loro sistemi di misurazione.

La comunità dei proprietari di Tesla si trova ora divisa. Da un lato, ci sono i sostenitori entusiasti che continuano a lodare l’innovazione tecnologica dell’azienda. Dall’altro, crescono le preoccupazioni tra i clienti che si sentono traditi da pratiche che potrebbero essere considerate poco trasparenti.