Ferrari 575M Superamerica: l’eleganza del V12 a cielo aperto

La Ferrari 575M Superamerica è una vettura che incarna l’essenza delle Gran Turismo italiane, combinando potenza, eleganza e innovazione tecnologica. Presentata nel 2005 come evoluzione della 575M Maranello, la Superamerica si distingue per il suo esclusivo tetto rotante in vetro elettrocromico e per le prestazioni mozzafiato offerte dal suo motore V12.

Origini e contesto storico

La denominazione “Superamerica” affonda le sue radici negli anni ’50, quando Ferrari introdusse modelli esclusivi destinati al mercato nordamericano, come la 410 e la 400 Superamerica. Queste vetture erano sinonimo di lusso e prestazioni, riservate a una clientela d’élite. Nel 2005, Ferrari decise di rinverdire questa tradizione presentando la 575M Superamerica, una versione speciale e limitata della 575M Maranello, destinata a celebrare l’unione tra tradizione e innovazione.

Design e caratteristiche distintive

Il tratto distintivo della Ferrari 575M Superamerica è senza dubbio il suo tetto rotante in vetro elettrocromico, denominato “Revocromico”. Progettato da Leonardo Fioravanti, questo tetto può ruotare di 180 gradi, trasformando la coupé in una spider in soli 10 secondi. In posizione chiusa, il vetro elettrocromico consente al conducente di regolare l’intensità della luce nell’abitacolo, passando da completamente trasparente a quasi opaco, garantendo comfort e privacy.

La carrozzeria, disegnata da Pininfarina, mantiene le linee eleganti e aggressive tipiche delle Ferrari dell’epoca, con modifiche mirate per integrare armoniosamente il nuovo tetto e garantire un’aerodinamica ottimale sia in configurazione coupé che aperta.

Motorizzazione e prestazioni

Sotto il cofano, la 575M Superamerica monta un motore V12 da 5.748 cm³, capace di erogare 540 CV a 7.250 giri/min e una coppia massima di 589 Nm a 5.250 giri/min. Questa potenza consente alla vettura di accelerare da 0 a 100 km/h in circa 4,2 secondi e di raggiungere una velocità massima di 320 km/h, rendendola una delle cabriolet più veloci della sua epoca.

La trasmissione è affidata a un cambio manuale a 6 marce, con la possibilità di optare per il cambio elettroattuato F1, che offre cambi marcia rapidi e precisi, esaltando l’esperienza di guida sportiva.

Produzione limitata ed esclusività

La Ferrari 575M Superamerica è stata prodotta in una serie limitata di 559 esemplari, un numero scelto per mantenere l’esclusività e seguire la filosofia di Enzo Ferrari, secondo cui la produzione doveva sempre essere inferiore alla domanda del mercato. Di questi, solo 43 esemplari sono stati equipaggiati con il cambio manuale, rendendoli particolarmente ricercati dai collezionisti.

Eredità e valore collezionistico

Oggi, la 575M Superamerica è considerata una delle Ferrari moderne più ambite dai collezionisti, grazie alla sua produzione limitata, alle soluzioni tecnologiche innovative e alle prestazioni di alto livello. Il suo valore sul mercato delle auto d’epoca è in costante crescita, riflettendo l’apprezzamento per questo modello unico nella storia del Cavallino Rampante.