Hof “Sir Class”: la Mercedes Classe G che celebra Lewis Hamilton

La Hof “Sir Class” è una creazione straordinaria che unisce l’eccellenza automobilistica alla leggenda di Lewis Hamilton, il sette volte campione del mondo di Formula 1. Il nome stesso, che omaggia il pilota britannico con il “Sir” e la Mercedes-Benz Classe G con il “Class”, riflette l’ambizione di rendere questa versione della Classe G non solo la più veloce del mondo, ma anche un pezzo unico di pura esclusività.

Questa versione speciale celebra i successi straordinari di Hamilton, che ha conquistato 84 vittorie, 153 podi, 78 pole position e 55 giri veloci in carriera, al volante delle “Frecce d’argento”, le monoposto Mercedes. La Hof “Sir Class” non è solo un’auto, ma una vera e propria dichiarazione di stile e prestazioni, con un design che evoca l’universo della Formula 1. L’auto è progettata per raggiungere una velocità massima di 300 km/h e accelerare da 0 a 100 km/h in soli 3,5 secondi, un’impresa che lascia senza fiato anche i più esperti del settore. L’interno dell’auto riprende lo stesso volante della hypercar AMG One, un altro omaggio al mondo delle monoposto Mercedes.

Hof “Sir Class”, interni esclusivi

Il design esterno è altrettanto impressionante: il colore argento, che sfuma verso il grigio scuro e il nero nella parte posteriore, ricorda la livrea delle monoposto di Hamilton, mentre i cerchi in lega con dettagli in verde Tiffany sono un chiaro richiamo al team Mercedes Petronas. Le sottili righe verdi sulle fiancate e il body kit esclusivo, che include un cofano in carbonio con prese d’aria aggressive, completano l’aspetto sportivo e sofisticato di questa Mercedes-Benz Classe G.

L’abitacolo è un capolavoro di personalizzazione, con sedili a guscio rivestiti in pelle Nappa e Alcantara, pensati per un’auto da corsa. I pannelli in fibra di carbonio sul cruscotto e sulle portiere, insieme ai dettagli in “stile Petronas” nell’illuminazione dei display e dei comandi, richiamano il mondo della Formula 1 in ogni angolo. Un tocco di classe è rappresentato dalla cucitura sul cielo dell’abitacolo che riproduce un circuito di Formula 1, un dettaglio che rende ancora più esclusivo questo modello.

La Hof “Sir Class” è un esemplare unico, creato probabilmente per stuzzicare i collezionisti e gli appassionati di automobili di lusso. Il prezzo rimane un mistero, ma è chiaro che chi avrà l’opportunità di possederla entrerà in possesso della Classe G più estrema mai realizzata, una macchina che unisce potenza, eleganza e il legame con una delle leggende viventi del motorsport Questa Mercedes-Benz Classe G non è solo un veicolo, è un omaggio a Lewis Hamilton, una celebrazione della sua carriera e un pezzo da collezione destinato a rimanere nella storia.