Ascari A10: la supercar britannica da 625 CV e 354 km/h

Le caratteristiche e le prestazioni dell’Ascari A10, l’auto sportiva progettata per celebrare il decimo anniversario della casa automobilistica britannica

L’Ascari A10 è una supercar britannica sviluppata per celebrare il decimo anniversario della casa automobilistica Ascari Cars. Basata sulla Ascari KZ1, l’A10 è stata progettata per offrire prestazioni eccezionali sia su strada che in pista, combinando un design accattivante con tecnologie avanzate.

Design e caratteristiche tecniche

Il design è caratterizzato da linee aerodinamiche e una carrozzeria in fibra di carbonio, che contribuiscono a mantenere il peso complessivo dell’auto intorno ai 1.280 kg. Il telaio monoscocca in fibra di carbonio offre una struttura leggera ma rigida, garantendo una guida precisa e reattiva. L’auto è dotata di un motore V8 da 5 litri derivato dalla BMW M5, capace di erogare 625 CV a 7.500 giri/min e una coppia massima di 560 Nm a 5.500 giri/min.

Ascari A10, prestazioni e velocità

Grazie al potente motore e al peso contenuto, l’Ascari A10 è in grado di accelerare da 0 a 100 km/h in soli 2,8 secondi e raggiungere una velocità massima di 220 mph (circa 354 km/h). Queste prestazioni la collocano tra le supercar più veloci della sua epoca.

Produzione limitata e prezzo

L’Ascari A10 è stata prodotta in un numero limitato di esemplari, con soli 50 modelli realizzati a mano presso lo stabilimento di Banbury, in Inghilterra. Il prezzo di ciascun esemplare era di circa £350.000 (circa €520.000 al cambio dell’epoca), rendendo l’A10 una supercar esclusiva e ambita dai collezionisti.

Questa supercar rappresenta un capitolo significativo nella storia delle supercar britanniche, combinando un design raffinato con prestazioni mozzafiato. La sua produzione limitata e le caratteristiche tecniche avanzate la rendono un’auto da sogno per gli appassionati di automobili ad alte prestazioni.