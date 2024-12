La Dodge Durango SRT 392 AlcHEMI 2024 si presenta come un gioiello esclusivo nel panorama dei SUV ad alte prestazioni. Progettata per soddisfare i desideri di appassionati e collezionisti, questa versione limitata a soli 1.000 esemplari celebra il passato glorioso di Dodge, coniugandolo con innovazioni moderne per una guida emozionante e confortevole.

Design aggressivo

Il design esterno della Dodge Durango SRT 392 AlcHEMI è una dichiarazione di audacia. La carrozzeria è impreziosita da strisce decorative con motivi a nido d’ape e accenti gialli, che si combinano con i cerchi SRT Satin Black da 20×10 pollici per un look aggressivo e sofisticato. I freni Brembo in giallo brillante aggiungono un tocco di sportività, esaltando il contrasto con la livrea disponibile in quattro tonalità raffinate: Diamond Black, Destroyer Grey, Vapor Grey e White Knuckle.

Interni eleganti e di livello

All’interno, l’atmosfera è di puro lusso. Sedili in pelle nera con cuciture a contrasto gialle e argento definiscono un abitacolo elegante e confortevole, progettato per accogliere fino a sei passeggeri. Dettagli esclusivi come le finiture in fibra di carbonio forgiata e le decalcomanie nere satinate “392” testimoniano l’attenzione di Dodge per l’artigianalità. Ogni elemento è stato studiato per offrire un’esperienza di guida di altissimo livello.

Sotto il cofano della Dodge Durango SRT 392

Al cuore della Durango SRT 392 AlcHEMI pulsa un motore V8 da 6,4 litri, in grado di erogare 475 cavalli e una coppia di 637 Nm. Questo propulsore garantisce prestazioni impressionanti, con un’accelerazione da 0 a 100 km/h in soli 4,4 secondi e una velocità massima di 250 km/h. La trazione integrale ottimizzata offre controllo e sicurezza, adattandosi a ogni condizione di guida.

Progettata per distinguersi, la Durango SRT 392 AlcHEMI rappresenta una perfetta sintesi di potenza, lusso e stile. Ogni esemplare di questa edizione limitata è pensato per chi cerca un’esperienza unica su strada, celebrando il meglio della tradizione Dodge con uno sguardo al futuro. Con il suo carattere esclusivo e il connubio tra prestazioni elevate e cura dei dettagli, la Durango SRT 392 AlcHEMI non è solo un SUV: è un’opera d’arte su quattro ruote.