Fiat Grande Panda, primo riconoscimento internazionale

La Fiat Grande Panda è pronta ad accettare gli ordini, a partire da gennaio 2025, oltre ad affermarsi come un modello di punta nel panorama automobilistico. A luglio, durante le celebrazioni per il 125° anniversario di FIAT, la nuova Grande Panda è stata presentata in anteprima, e adesso ottiene un importante riconoscimento: il “Carwow of the Year Award 2025” nella categoria “Car Anticipation”. Questo prestigioso premio, che valuta i migliori veicoli in dieci categorie diverse, premia l’innovazione e il valore del marchio.

Fiat Grande Panda: un design fuori dal coro

La nuova Fiat Grande Panda si distingue per il suo look fresco e moderno, con linee decise e fari pixel-look che catturano l’attenzione. Il design, inconfondibilmente italiano, richiama gli elementi stilistici dei modelli precedenti, creando un ponte tra tradizione e innovazione. Come ha sottolineato Daniel Hohmeyer, membro della giuria del “Carwow of the Year Award”, la Grande Panda “apre la strada a una famiglia di modelli completamente nuova per FIAT”.

Spazio, comfort e sostenibilità

Con una lunghezza di 3,99 metri, la nuova Grande Panda offre spazio a cinque persone, rendendola ideale per la famiglia moderna. Le sue dimensioni compatte la rendono perfetta per la città, mentre la flessibilità degli interni garantisce il massimo comfort. La sostenibilità è al centro del progetto: gli interni sono realizzati con materiali riciclati, e un cavo a spirale posizionato nel cofano facilita la ricarica.

La nuova Grande Panda sarà disponibile sia in versione ibrida sia 100% elettrica. Questa scelta permette ai clienti di optare per la soluzione più adatta alle loro esigenze, abbracciando un futuro più sostenibile. La Fiat Grande Panda si preannuncia come un’auto iconica, pronta a segnare una nuova era per FIAT, combinando stile, funzionalità e rispetto per l’ambiente. Tutto ciò che serve per interpretare al meglio il domani della mobilità, che guarda sempre più al rispetto dell’ambiente.