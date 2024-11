La quarta edizione del “Best in Classic”, prestigioso concorso organizzato dalla redazione di Ruoteclassiche (Editoriale Domus), ha raggiunto il suo apice durante la cerimonia di premiazione tenutasi alla Milano Autoclassica. Questo evento unico celebra le vetture che hanno lasciato un segno indelebile nell’ultimo anno, distinguendosi per il loro valore culturale, sociale ed economico nel panorama automobilistico internazionale. Tra le categorie in gara, il titolo più ambito di “Best in Classic 2024” è stato assegnato all’Alfa Romeo 33 Stradale nella classe “Reloaded”, un riconoscimento che sancisce il perfetto connubio tra eredità storica e avanguardia.

Un premio a 360 gradi

Diviso in 11 categorie, il concorso mette in risalto il legame indissolubile tra passato e futuro dell’automobilismo. La selezione avviene attraverso un mix di votazioni online, grazie alla community di lettori e follower del profilo Instagram di Ruoteclassiche, e il giudizio di una giuria di esperti del settore presieduta dal direttore Gian Luca Pellegrini. I premi più partecipati, “Auto d’epoca dell’anno” e “Auto d’epoca di domani”, vedono il coinvolgimento diretto degli appassionati, mentre il resto delle categorie è valutato dagli esperti.

La regina del 2024: Alfa Romeo 33 Stradale

L’Alfa Romeo 33 Stradale, un’auto simbolo del lusso e dell’artigianalità made in Italy, si è aggiudicata il titolo “Reloaded” grazie al suo design che unisce passato e futuro. Basata sulla leggendaria Tipo 33 degli anni ’60, questa coupé esclusiva è prodotta in soli 33 esemplari, ognuno realizzato con un approccio artigianale che richiama le officine d’élite del Rinascimento italiano.

La giuria ha elogiato il progetto definendolo “un manifesto per il futuro e un omaggio al passato”. Le linee riprendono quelle disegnate nel 1967 da Franco Scaglione, reinterpretandole con tecnologie e propulsioni moderne. L’estetica scultorea dell’esterno è espressione della “bellezza necessaria”, un concetto che fonde proporzioni perfette, volumi equilibrati e superfici scolpite. Gli interni minimalisti, avvolgenti e realizzati con materiali pregiati, completano un’esperienza di guida immersiva.

Un riconoscimento al design italiano

La cerimonia, ospitata nel Centro Congressi Stella Polare di Fiera Milano, ha visto la partecipazione dei maggiori esponenti dell’automobilismo mondiale. Alejandro Mesonero, Responsabile del Design Alfa Romeo, ha ritirato il premio con orgoglio, sottolineando come il progetto della 33 Stradale rappresenti il coraggio e la creatività del team Alfa Romeo.

“La nuova 33 Stradale è un omaggio al capolavoro del 1967 e, al contempo, una visione del futuro del marchio. Questo progetto combina innovazione e tradizione, creando un’autentica icona senza tempo” ha dichiarato Mesonero.

Con il trionfo al “Best in Classic 2024”, l’Alfa Romeo 33 Stradale riafferma il suo ruolo di simbolo del design e della maestria italiana, unendo passato e futuro in un’opera d’arte su quattro ruote.