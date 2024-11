Con una struttura leggera e robusta, tecnologie avanzate e un motore potente, il nuovo ATV di Benda è pronto per avventure senza limiti

Benda Redstone 550 è il nuovo gioiello ATV del fuoristrada presentato dal marchio a EICMA 2024, pronto a conquistare il settore degli ATV con un design audace e un’innovativa gamma di funzionalità. Pensato per avventure in ambienti estremi, il Redstone 550 unisce stile e tecnologia, garantendo sicurezza e performance eccellenti. Le caratteristiche estetiche dell’ATV rivelano un aspetto grintoso e dinamico, esaltato da materiali di alta qualità: il telaio in acciaio al cromo-molibdeno, combinato con l’alluminio forgiato, consente una resistenza superiore e una maggiore capacità di carico, migliorata del 20% rispetto alla media.

Sul fronte tecnologico, l’ATV offre funzioni all’avanguardia per una guida ottimale in ogni contesto. Tra queste spiccano l’accensione a pulsante singolo e il sistema di sterzo dinamico Dps (Dynamic Power Steering), che permette di selezionare tra tre modalità di guida: comfort, standard e sport. Questo sistema offre un controllo personalizzato del veicolo, adattandosi alle esigenze del pilota e garantendo una guida fluida e senza sforzi. Inoltre, il posizionamento centrale della leva del cambio non solo valorizza il design ma aumenta lo spazio per le gambe, offrendo un comfort superiore.

Benda Redstone 550 sotto il cofano

Uno dei dettagli più distintivi è il sistema di illuminazione a LED a matrice, che non solo accentua il look futuristico dell’ATV, ma migliora sensibilmente la visibilità notturna, offrendo una sicurezza extra durante le esplorazioni. Il cuore del Redstone 550 è un motore V-twin da 48 Cv, sviluppato internamente da Benda, che assicura una potenza superiore e una coppia consistente, perfetta per affrontare percorsi impegnativi.

L’ATV è dotato di acceleratore elettronico intelligente, che offre un controllo di precisione e ottimizza il consumo di carburante. La gestione termica è altrettanto curata grazie a un avanzato sistema di raffreddamento a condotti d’aria, che garantisce una ventilazione ottimale nel vano motore, mantenendo sempre le prestazioni al massimo.

Benda ha sviluppato in autonomia ogni aspetto del Redstone 550, dal motore al telaio, assicurando una qualità costruttiva di alto livello e un design unico, perfetto per chi desidera un veicolo fuoristrada potente, sicuro e dal look accattivante.