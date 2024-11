Alpine A290: la hot hatch elettrica compatta al suo debutto

Con il lancio della A290, Alpine rivoluziona il mondo delle hot hatch, portando una ventata di freschezza nel segmento delle auto elettriche compatte e sportive. Questo nuovo modello rappresenta il punto di accesso alla gamma elettrica Alpine, che si arricchirà presto con modelli come la fastback sportiva A390 e la rinnovata A110, creando il “Dream Garage” tutto elettrico della casa francese. La A290 cattura l’essenza del DNA Alpine, combinando agilità, performance accessibili e una guida confortevole per l’uso quotidiano, senza sacrificare la distintiva sportività del marchio.

Alpine A290, l’elettrico moderno

Esteticamente, la A290 si presenta come una vera Alpine, con un design accattivante e linee aggressive che richiamano la tradizione sportiva del marchio. Il suo carattere deciso si riflette nelle modalità di guida personalizzabili e in una tecnologia di connettività completa, pensata per una clientela moderna che desidera un’auto tanto performante quanto funzionale. Progettata per una generazione di guidatori e guidatrici attenti a prestazioni, stile e sostenibilità, questa hot hatch elettrica punta a far breccia nei cuori degli appassionati di auto compatte e sportive.

Si produce in Francia

La Alpine A290 vanta una piattaforma elettrica avanzata, derivata dalla tecnologia Ampere, con servizi di ricarica bidirezionale (V2L) sviluppati da Mobilize Power Solutions. Questi elementi le consentono non solo di offrire una guida dinamica, ma anche un’esperienza ecologica e versatile.

La produzione della A290 avviene presso lo stabilimento ElectriCity di Douai, mentre il motore elettrico e la batteria, disponibili dal 2025, saranno fabbricati in Francia, evidenziando l’impegno del marchio nella produzione locale e sostenibile.

Questa city car sportiva non è solo un’aggiunta alla gamma Alpine, ma un simbolo del nuovo corso dell’azienda verso l’elettrificazione, rivolgendosi a un pubblico più ampio e giovane.

Una vera hot hatch

La A290 reinterpreta il concetto di hot hatch, riportando alla ribalta una categoria che negli anni ha conquistato gli appassionati per il suo mix di praticità e piacere di guida. Come dichiarato dal CEO Philippe Krief, Alpine è pronta a guidare la rivoluzione elettrica nel segmento delle sportive compatte, aprendo le porte a un futuro in cui prestazioni e sostenibilità viaggiano a braccetto.