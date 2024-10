A EICMA 2024, Suzuki brilla come “Car of EICMA” e svela il prototipo da pista GSX-8R CUP e la Swift 8R, una versione unica e sportiva

Suzuki è stata eletta “Car of EICMA” e si appresta a brillare alla celebre esposizione mondiale delle due ruote, che si terrà alla Fiera di Milano dal 7 al 10 novembre. Per celebrare il prestigioso riconoscimento, Suzuki presenterà due veicoli esclusivi e caratterizzati da una vivace livrea nera e gialla: la GSX-8R CUP, una moto da pista ad alte prestazioni, e la Suzuki Swift 8R, un’edizione unica dell’iconica compatta giapponese. Questi modelli saranno visibili lungo il percorso Viale Italia e nei pressi dei padiglioni 18 e 22, pronti a catturare l’attenzione di appassionati e visitatori.

Suzuki a Eicma, la GSX-8R CUP

La GSX-8R CUP rappresenta una versione racing pensata per la pista, derivata direttamente dal modello di serie GSX-8R, che ha fatto il suo debutto ufficiale al Suzuki Motor Fest di Misano a maggio 2024. Questo prototipo mantiene l’identità e l’eredità sportiva della famiglia GSX-R, continuando una tradizione che risale alla leggendaria GSX-R 750 del 1984. Dotata di un motore bicilindrico frontemarcia da 776 cc, capace di generare 83 CV a 8.500 giri/min e una coppia di 78 Nm a 6.800 giri/min, la 8R CUP offre un’esperienza di guida estrema e avvincente.

Il modello CUP integra componenti speciali studiati per migliorare la sicurezza e le performance in pista. Tra gli accessori di serie spiccano le carene in vetroresina con vasca di sicurezza, i semimanubri ribassati, e pedane regolabili che garantiscono una posizione di guida ottimale. Altre caratteristiche includono un esclusivo scarico completo Akrapovic, pneumatici Pirelli Diablo Supercorsa V3 SC1, e un kit adesivi personalizzato, ideale per chi cerca il massimo in termini di prestazioni sportive.

La Suzuki Swift 8R

Accanto alla GSX-8R CUP, Suzuki presenta in anteprima assoluta la Suzuki Swift 8R, una versione “one-shot” della famosa utilitaria. Pensata per esprimere l’anima sportiva della gamma, questa Swift in edizione speciale sfoggia un design aggressivo e dinamico, con la stessa livrea nera e gialla del prototipo da pista. Con una lunghezza di 3,86 metri e una silhouette compatta e grintosa, la Swift 8R si distingue per i parafanghi muscolosi, una linea decisa e un tetto “fluttuante”, dettagli che le conferiscono un’identità unica.

La Swift 8R è equipaggiata con un propulsore ibrido 1.2, composto da un motore a tre cilindri a benzina che sviluppa una potenza massima di 60,9 kW (82,8 CV), e un’unità elettrica da 2,3 kW e 60 Nm di coppia. Questo sistema ibrido avanzato, oltre a ridurre le emissioni di CO2 fino a 99 g/km nella versione a trazione anteriore, recupera energia in decelerazione, riducendo i consumi a soli 4,4 l/100 km per il modello 2WD.

Secondo Massimo Nalli, Presidente di Suzuki Italia, il riconoscimento di “Car of EICMA” rappresenta un vero onore per il marchio: “La Swift veste l’iconica livrea del prototipo 8R CUP per celebrare i giovani talenti in pista e chi, ‘giovane dentro’, cerca il divertimento su strada.” Federico Aliverti, Direttore Generale di EICMA, ha espresso soddisfazione per la collaborazione, considerandola un’opportunità di visibilità unica e proficua.